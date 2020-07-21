外資鎖定加碼台積電、面板雙虎 反手賣超鴻海逾萬張

台股今 (21) 日開高走高，終場上漲 223.01 點或 1.83%，收 12397.55 點，再創 30 年新高，三大法人合買 160.07 億元，其中外資連三買，買超 126.37 億元，鎖定加碼台積電、面板雙虎，不過持續賣超鴻海逾萬張。

期貨方面，外資減碼多單 381 口，多單未平倉口數來到 28776 口，投信減碼 879 口空單，空單未平倉口數來到 30820 口，自營商則加碼 33 口多單，多單未平倉口數達 9816 口。

外資前十大買超標的鎖定面板、電子權值股，其中，再度青睞面板族群，分別買超群創、友達各 24478、13426 張，彩晶 7779 張，買超台積電 17561 張位居第二，元大台灣 50 也買 17047 張，其他則有聯電、華邦電、燿華、仁寶、元太。

賣超方面，外資大賣富邦 VIX 57483 張居冠，賣超新光金、永豐金各 34771、20066 張，並大賣鴻海 12236 張，賣超金額逾 10 億元，其他則依序為宏碁、欣興、中鋼、亞泥、正崴、寶成。

投信買超最多是聯電 6330 張，其次華通、緯創也分別有 5766、4364 張，其次則依序為奇鋐、開發金、廣達、亞泥、永豐金、寶成、南電；前十大賣超，技嘉遭賣 1574 張居冠，聯茂 1028 張居次，其他依序為友達、英業達、茂林 - KY、永豐餘、聯陽、瑞昱、泰鼎 - KY、台積電。

台股今在多頭領軍下再創 30 多年歷史高點，外資更買超逾百億元，法人表示，台股多頭氣勢仍盛，可望再挑戰歷史新高 12682.41 點，櫃買指數也終止連五黑翻揚上漲，顯示中小型股重新聚集人氣，但短線仍須留意創高獲利了結賣壓、國際政經局勢變化，仍將左右台股未來走勢。