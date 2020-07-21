〈台股盤後〉台積電、聯發科領軍開高走高 漲逾200點再創30年新高

台股今 (21) 日在晶圓代工龍頭台積電、IC 設計龍頭聯發科領軍下，指數開高走高，再創 30 年新高，最高衝上 12450.16 點，終場加權股價指數上漲 223.01 點或 1.83%，收在 12397.55 點，成交量為 2237.4 億元。

觀察權值股走勢，權王台積電展望前景佳，早盤開高走高攻上新高 387 元，市值更首度突破 10 兆元大關，終場收在 383 元，漲逾 4%，大立光同樣在盤上表現，漲幅超過 2%，鴻海則受立訊搶進蘋果供應鏈利空消息衝擊，相對落勢，跌近 2%。

盤面上 IC 設計族群漲勢再起，聯發科強漲近 6%，市值越過兆元，領軍同族群，世芯 - KY、海德威亮燈漲停，祥碩、晶相光、力旺、揚智、愛普、立積、晶豪科漲幅皆超過半根停板。

另一方面，受惠 ABF 載板需求暢旺、BT 載板需求不淡，印刷電路板 (PCB) 南電強攻漲停，創下近期波段新高，帶動柏承、欣興同步上揚，另外，觸控模組廠 GIS-KY 看好下半年營運，筆電、平板需求強勁，今股價強攻漲停，TPK-KY 也有 4% 漲幅。

盤面弱勢族群仍集中生技醫療股，合一盤中一度打開跌停價位，但終場仍遭打入跌停價位，苦吞第 8 根跌停板，而「天國一輝」中，除杏輝外，其餘也收在跌停價，亞諾法、合世同樣跌停，拖累櫃買生技指數終場下跌 2.79 點，日 K 連 8 黑。

台股今在多頭領軍下再創 30 多年歷史高點，法人表示，台股多頭氣勢仍盛，可望再挑戰 12682.41 點歷史新高，但短線仍須留意創高獲利了結賣壓、國際政經局勢變化，仍將左右台股未來走勢。