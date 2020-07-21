〈台股盤中〉多頭兵分三路大漲衝鋒 攻上12427點再寫30多年新高

美國科技股收盤走高帶動下，亞洲股市今 (21) 日表現強勁，台股多頭兵分三路，驅動指數盤中大漲 250 點，最高衝上 12427.96 點，再寫 30 年來新高，分析師表示，台股未出現帶量下殺跌破 10 日線前，指數仍相對安全。

台股今日早盤開 12242.32 點，為盤中最低，最高達達 12427.96 點，今日大盤預估量達 2300 億元，盤勢價量齊揚。

同國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，櫃買指數連 5 黑後，今日也止跌翻揚，對中小型股人氣重新聚集。

黃漢成指出，美國科技類股帶動下，電子股今日兵分三路，由台積電 (2330-TW) 領軍半導與 PCB 族群股價大漲，欣興 (3037-TW)、華通 (2313-TW)、南電 (8046-TW)、金像電 (2368-TW) 等個股為代表；蘋果概念的玉晶光 (3406-TW)、大立光 (3008-TW) 盤中同樣大漲表態；另外生技股也略現止跌跡象，合世、合一跌停打開。

簡伯儀指出，目前台股多頭氣勢仍盛，指數未出現帶量下殺跌破 10 日線前，走勢仍然安全。

亞洲區域股市部分，除陸股走跌外，其餘包括日經、香港恆生、南韓股市，今日股價都是上漲格局。