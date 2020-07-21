紙黃金推升金價創高 現貨黃金需求弱現不同光景

全球奢侈品產業受新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，已造成現貨需求急遽下降、供需結構出現破壞，據世界黃金協會 (WGC) 統計，2020 年全球黃金進口已大跌 5 成，使黃金現貨需求量跌至 17 年新低，然而，黃金近期不斷逆勢上漲，已逼近歷史新高。

以黃金的一大進口國印度為例，據世界黃金協會 (WGC) 統計，市場預估 2020 上半年進口量僅為 90 噸，全年總進口量估計則為 350 噸，創 2003 年以來最低水準；此外，今年上半年進口額僅 58.6 億美元，也破 2005 年上半年 77 億美元的低點紀錄。

黃金的主要進口國印度個年分黃金進口額與進口量統計圖。(圖: Business Standard)

此外，其中印度於 2019 年全年總黃金進口量達 647 噸，然而，今年印度第一季進口 78.4 噸，第二季更下滑至 11 噸，市場預估 7 月將持續下滑外，今年黃金需求量恐怕也只有去年的 3 成。

對此，Metal Focus 南亞與印度首席顧問 Chirag Sheth 表示，印度受疫情影響下，民眾對珠寶等奢侈品這樣的支出將會大大的減少，從而影響 2020 年黃金需求，可能會因此出現明顯下降。

然而，儘管實體黃金需求疲弱，紙黃金相關產品反之成為搶手貨，主因於對於黃金而言，實質利率與通膨率等因素對黃金價格的影響更明顯，這些因素也驅使市場使用各種管道來投資黃金，且這樣的投資工具實質上需要的現貨黃金比例也不高，也因此成為黃金需求面出現破壞下，黃金價格仍不斷飆漲的原因。