〈每週CFTC報告〉投機者連4週加碼看漲黃金 減日圓、原油多頭

本週美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，投機者持續降低美元指數淨空單，但合約口數不大，並大減日圓、墨西哥披索多單。在商品部分，他們對原油減持多頭，並連續 4 週增加看漲黃金押注。

美元指數

截至 7 月 7 日當週，投機者本週減少淨空單 36 口，至 4939 口。

(圖表取自 countingpips.com)

這是大型投機者在連 4 週強勁看壞的趨勢後，連 3 週削減看跌部位。先前他們在 4 週共減碼多頭 2.2 萬口，使持倉水位自 2018 年 5 月 8 日當週之後，首度進入看跌區域。雖然連續 3 週部位改善，但整體情緒仍然看跌。

其他貨幣

本週大型投機者持倉變化最為的是日圓及墨西哥披索，均出現較大的淨多單減碼。

(圖表取自 countingpips.com)

日圓投機者本週連續第 2 週減少看漲押注，過去 6 週以來第 4 週減碼，本週淨多單減至 1.6 萬口，自 3 月 10 日由空轉多以來，多頭部位持有最少的一週。

墨西哥披索也是連續第 2 週減持多頭，過去 4 週以來第 3 次減持。披索的多頭在 2019 及 2020 年初表現強勁，淨多單一度來到 17 萬口以上，但自此之後大幅減少，本週僅剩約 1.5 萬口。

歐元、英鎊、加元和澳幣，本週多頭部位均有改善。

原油

大型能源投機商在 WTI 原油期貨市場上，連續 2 週減碼多頭，本週淨多單減 8509 口，至 53.5 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

整體而言，自從 4 月份史無前例的負油價之後，原油投機者一直非常看漲，即使連續兩週減持，也已連續 13 週維持在 50 萬口以上。

黃金

投機者本週增持黃金淨多單 688 口，至 26.7 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

這是黃金投機者連續第 4 週加碼看多，象徵著情緒的轉變。過去 3-4 個月以來，投機者的多頭部位已由歷史新高 35.3 萬口持續下降，多頭部位 4 週以來共增加 5.8 萬口，多頭部位為過去 15 週以來最高。

10 年期美債

本週大型投機者連續第 3 週增加看漲押注，淨多單增加 12172 口，增至 4.3 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

投機者過去 8 週中有 6 週提高看漲押注，對市場看法，也由原本偏中性，來到 2017 年 12 月 12 日以來最為看漲的情緒。

VIX

本週投機者在 VIX 淨空單增 7045 口，至 7.8 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

這是投機者過去 7 週以來，第 6 次增加看跌押注，目前的看跌部位已經來到近 16 週最高，並超過 2020 年的平均 7.2 萬口淨空單的水準。