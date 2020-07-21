〈貴金屬盤後〉新冠疫情嚴重 各國舉債紓困 黃金再收高 白銀登4年高點

週一 (20 日) 交易，黃金連續第二日收高，白銀期貨價格則登上 2016 年以來最高收盤價，係因全球新冠病毒確診人數激增，威脅到經濟復甦，市場預期會出現更多財政刺激措施，貴金屬因而找到支撐力。

RBC 財富管理公司總監 George Gero 提到，市場預期降息、更多刺激措施以及債務上升，加上在中美緊張局勢中，全球經濟狀況有無數令人擔憂之處，例如經濟放緩、疫情消息等，這些維持住黃金和白銀逢低買進的買氣。

8 月交割的黃金期貨價格上漲 7.40 美元或約 0.4%，收每盎司 1817.40 美元，為交易最活躍的契約自 7 月 8 日以來最高收盤價。

7 月 8 日時收盤突破 1820 美元 ，為 2011 年 9 月以來最高水準。

9 月交割的白銀期貨價格上漲 43 美分或近 2.2%，收每盎司 20.192 美元，為交易最活躍的契約自 2016 年 8 月以來最高收盤價。

德國商銀分析師 Daniel Briesemann 報告指出，「目前歐洲討論的 3900 億 歐元 贈款和 3600 億 歐元 貸款意味著更多的債務和貨幣進一步貶值，因此黃金作為價值保存工具而受益。美國也同樣在討論追加財政援助措施以對抗新冠危機，由於第一波的新冠援助方案即將到期，所以這也是必要措施。」

根據約翰 · 霍普金斯大學（Johns Hopkins University）匯總的數據，週一全球新冠確診人數攀升到 1450 萬人，死亡人數上升至 606206 人。美國週日新增確診人數 64650 人，較先前 2 日下降 。(週六美國新增確診 66026 人，週五更以 7.6 萬人以上刷下紀錄) 美國目前有 377 萬人確診，或約全球總數的 1/4，死亡人數 140534 人。

因新冠疫情延燒，市場預期歐美都將追加財政刺激措施，且全球經濟前景持續不明確，上週黃金創下連續第六週收漲。

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