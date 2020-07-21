疫情有利Roku 分析師卻不推：巨擘爭食 小公司恐擠到缺氧！

Roku (ROKU-US) 今年迄今漲逾 12%，但券商 MoffettNathanson 認為，雖然這串流平台仍有許多優點，但推薦該股票的風險太多了。

分析師 Michael Nathanson 給予 Roku 股票「中立」評級，目標價 145 美元。他認為，雖然他對廣告和隨選影視 (AVOD) 的未來抱持樂觀，但現階段「存在太多長期風險，無法在此時興奮的推薦該檔股票。」

Roku 週一約上漲 1.42%，收在 150.46 美元。

他估計，與去年國內 AVOD 支出 30 億美元規模相比，未來 5 年該支出將達複合年成長率 34%，達到接近 140 億美元，這係因剪線潮趨勢下，廣告商逐漸自傳統電視移向隨選影視。

Roku 在串流媒體設備中具有「強大的守門員地位」，美國家庭約有 40% 左右採用該產品，從而為尋求成長的媒體公司「創造了獲取可觀價值的近期機會」。

然而，Nathanson 警告，市場變化迅速，像財大氣粗的谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 這類企業也有可能切入市場分一杯羹。

或許 Roku 在某些情況下可以守住實力，例如可與康卡斯特 (CMCSA-US) 的 NBCUniversal 和 AT&T’s (T-US) 的時代華納爭論，爭論串流服務媒體是否必須建構自有平台。

因此，投資者擔心的是，Roku 是「在擠滿全球最大科技與媒體公司市場上的一家小公司，這些巨擘恐怕不會讓 Roku 有逐漸成長所需要的氧氣。」

雖然疫情持續對 Roku 與其串流同業有利，因為越來越多人留在家裡觀看電視，一些多頭認為 Roku 還會持續上漲，但也有分析師對其前景更加謹慎。