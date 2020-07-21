牛肉來了！拜登提7750億美元計畫 用於推動兒童、老年照護

美國民主黨參選人拜登 (Joe Biden) 週二 (21 日) 提出了一項規模達 7750 億美元的刺激計畫，預計在未來 10 年，推動育兒和老年長照等家庭照護產業，該計畫的資金來源將來自於向不動產投資者、以及收入超過 40 萬美元的富人所課徵的稅收。

根據拜登的提案，針對低收入家庭，將提供 8000 美元的稅收抵免，以協助這些家庭負擔兒童照護的費用，另外，拜登亦計畫提高醫療照護者、以及學前兒童教育人士的薪資，對於 3 至 4 歲兒童所就讀的學前教育機構，亦將提供資金支援。

拜登表示，若當選之後，將會立即提供州政府及市政府財政支援，用於保障勞動人口的就業機會，此外，拜登將會確保重要的公共服務持續運作，包括直接照護及兒童照護等。

預計此計畫將可為照護及教育產業，增加 300 萬個工作機會，其中，對於照護服務不足的社區，將會增設 15 萬名的社區健康照護人員。拜登亦強調對於兒童照護設施的投資。

此外，拜登計畫向聯邦醫療保險 (Medicare) 注入資金，規模達 4500 億美元，並期望能藉此消化高達 80 萬名的居家及社區服務等待名單。

拜登於上週曾表示，計畫在未來 4 年斥資 2 兆美元推動潔淨能源，並誓言要在 2035 年前讓美國發電廠達成零排放。在經濟領域上，拜登則將重點放在提振製造業及推動美國創新產業。