紐約州擬課徵股票稅 華爾街憂將衝擊金融活動

由於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情及美國國內反種族歧視示威的影響下，導致美國境內紐約州今年稅收大幅減少，占了總稅收比例達 2 成，這樣的困境也驅使州議員議論欲將塵封已久的股票稅，再次端出檯面。

經濟停滯造成美國民眾納稅不得不延後，因而造成紐約州出現財政赤字，然而，金融市場卻在近期比以往更活絡，華爾街股市交易量不斷上升，對此，州內民主黨議員便開始商討對華爾街金融交易收取股票稅，如此每年稅收能增加近 130 億美元，以舒緩近期稅收赤字。

民主黨議員 Phil Steck 表示，股票稅課徵法案中，每股價值 5 美元或以下的股票將徵收 1.25 美分的稅，而 20 美元以上的股票徵收 5 美分的稅。稅收收入將納入紐約一般基金，此基金主要用於基礎設施建設，其中大都會運輸署 (Metropolitan Transportation Authority) 得以運用其中 25% 資金。

分析師 Andrew Silverman 表示，若紐約州認真考慮課徵股票稅，紐約證券交易所 (NYSE) 可能會因此以遷址作為威脅，對此紐約證券交易所拒絕回應遷址威脅的可能性。

此外，金融證券組織 (SIFMA) 也抗議道，華爾街佔紐約州稅收收入的 17%，並提供 181,200 個工作，如果課稅導致交易量下降，金融市場可能會因此受到威脅。美國投資公司協會 (ICI) 也表示說，這項稅收將損害數百萬共同基金裡中等收入投資人。

不過，紐約州預算辦公室發言人 Freeman Klopott 表示，這樣的課稅並不會影響金融交易與投資人收入，只會讓一些投資機構轉移據點交易而已，又隨著證券電子化發達下，這樣的轉換在這時代非常容易。