路透：確保疫苗量 歐盟正和Moderna、賽諾菲進行交易談判

週五 (17 日) 外媒報導傳出，歐盟正在和 Moderna(MRNA-US)、賽菲諾等製藥公司，就新冠肺炎疫苗採購的初期交易進行談判，確保該地區獲取足夠疫苗劑量，亦顯示其對潛在藥物的態度漸趨積極。

《路透社》引述消息人士指出，包含 Moderna、賽諾菲 (Sanofi)、嬌生 (JNJ-US) 以及 BioNtech、CureVac 等製藥商皆為歐盟進行疫苗交易談判的目標公司，歐盟委員會發言人也證實正在和幾家製藥商談判。

除了和嬌生的 2 億劑潛在疫苗交易外，在眾多談判中，尤其以和賽諾菲和英國製藥商 GSK 的談判進度最為超前，目前傳出雙方已進入所需劑量的細節談判，賽諾菲也證實該公司已和歐盟進行疫苗談判。歐盟計劃於明年下半年購入上述兩家公司合作開發的 3 億劑潛在疫苗。

此外，歐盟同時在和德國製藥商 BioNtech 及 CureVac 進行談判，知情人士稱，兩家公司皆已向歐盟提供資金以發展自家業務。

和 Moderna 的談判也還在進行中，根據週二 (14 日) 刊載的醫學期刊文章，Moderna 的早期人體試驗結果顯示，接受測試的 45 名患者體內出現強烈免疫反應，為疫苗問世再添希望。

本次談判前，德國、法國、義大利等歐盟成員國已和英國製藥公司阿斯利康 (AstraZeneca) 達成協議， 預先購入 4 億劑潛在疫苗，原則上 27 個會員國皆可使用。

歐盟委員會此前一再表示，若研發成功的疫苗劑量不足以覆蓋歐盟全體人口，將根據人口和流行病學數據進行疫苗分配。