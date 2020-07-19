全球加速新冠疫苗發展 原料、耗材需求量增掀漲價潮

新冠肺炎疫情持續蔓延，各國除尋找解藥，也都在搶時間研發疫苗，目前全球約有 20 組疫苗正在進行人體臨床試驗，原料、耗材等用量大增，已掀起漲價、缺貨現象，部分產品價格甚至調漲逾 3 成。

據世界衛生組織 (WHO) 統計，全球目前共有超過百個新冠肺炎疫苗正在研發中，其中約 20 個疫苗已進入人體臨床試驗，預期歐美、中國研發進度較快，最快今年秋冬就有疫苗問世。

疫苗研發競賽上，國際生技製藥龍頭廠都相繼投入開發新冠疫苗，包括英國製藥大廠阿斯特捷利康 (AstraZeneca) 與英國牛津大學合作，已展開疫苗研發最後階段，有機會 9 月開始提供疫苗。

Moderna 的疫苗人體試驗結果中，受試者有產生中和抗體；輝瑞藥廠 (Pfizer) 則攜手德國 BioNTech 生技公司，預期今年底前生產約 1 億劑疫苗，估 2021 年生產超過 12 億劑。

台灣則有 4 家業者正在開發新冠肺炎疫苗，包括國光生 (4142-TW)、高端疫苗 (6547-TW)、安特羅 (6564-TE) 及聯亞生技，目前國光生、高端及聯亞已向衛福部提出申請臨床試驗，依照各家業者進度來看，最快今年底可生產首批疫苗；安特羅則與國衛院共同開發的新冠病毒 DNA 疫苗，預計今年底到明年初進入一期人體臨床試驗。

隨著疫苗進入人體臨床試驗，疫苗業者除了搶時間，更要搶原料與耗材，台疫苗業者坦言，部分耗材需求大於供給，為能搶到貨，要付出好幾倍成本，其中，疫苗針頭前端的膠塞，在此期間價格已調漲 3-4 成。

業者指出，受惠台灣跟上國際規範，將疫苗開發時程縮短，並與執行臨床前試驗重疊，預計本季可啟動一期人體臨床試驗，第 4 季進入二期臨床，目前生產準備幾乎已就定位，若膠塞等耗材能在如期交貨，今年底將能生產百萬劑疫苗。