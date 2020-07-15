疫情提升線上訂餐需求 Chipotle計畫再雇用1萬名員工

美國速食連鎖墨西哥餐廳 Chipotle Mexican Grill (CMG-US) 於週三 (15 日) 表示，雖然近日來新冠肺炎 (COVID-19) 疫情再度惡化，導致許多餐廳在恢復營業後再次關閉，但由於網路訂餐的需求增加，因此，Chipotle 計畫擴建更多的取餐車道，並承諾將於未來幾個月內，額外再雇用至少 1 萬名的員工。

為了因應美國政府的經濟重啟計畫，Chipotle 於 5 月份時宣布將大舉召募，且至今已雇用了約 8000 名的新員工。該公司表示，今年已收到了超過 70 萬名應徵者的申請文件，目前全美員工數共有 8.5 萬名。

由於封鎖措施限制民眾於餐廳內用餐，促使網路訂餐的需求攀升，Chipotle 於 Q1 的網路銷售業績大幅增長了 80%。近日來，美國南部及西部的新冠確診病例持續增加，造成經濟重啟的速度放緩，預期 Chipotle 應用程式的使用人數將有望持續上升。

Chipotle 曾計畫於今年新增 150 至 165 間的新店面，因受到疫情的影響，該公司已撤回了先前對於展店的預估。但儘管如此，Chipotle 仍持續開展新店面、以及擴建線上訂餐的取餐車道。該公司表示，為了因應網路訂餐需求的興起，60% 的新店面皆有附設取餐車道。

新冠疫情造成美國失業率大幅攀升，並於 6 月份達到 11.1%。在實施經濟重啟後，包括麥當勞 (MCD-US) 及達美樂 (DPZ-US) 等連鎖餐飲店，皆承諾將雇用數千名員工。但是，雖著美國疫情再度惡化，恐將導致雇用計畫趨向保守。

於週三 (15 日) 台北時間晚間 10 時許，Chipotle 股價上漲 1.53%，報每股 1119.91 美元，今年以來，Chipotle 股價已上漲 32%，促使市值達到 310 億美元。