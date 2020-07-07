全球最大黃金ETF連15周淨流入 創史上最久紀錄

經濟前景、實質負利率和貨幣貶值等疑慮，避險資金大舉湧入黃金，全球最大黃金 ETF-SPDR Gold Shares ETF 已連續 15 周獲資金流入，創下 2004 年該檔 ETF 上市後最長連續資金流入紀錄，瑞銀也將黃金下半年預測值從每盎司 1,800 美元，上調至每盎司 1,900 美元。

彭博數據顯示，全球最大黃金 ETF-SPDR Gold Shares ETF 資產規模已擴大 680 億美元（約 2 兆元台幣），且今年來全球 ETF 黃金持有量大增逾 600 公噸。

在貨幣政策寬鬆、負實際利率以及預期美元普遍走軟的背景下，瑞銀看好黃金下半年站上 1900 美元。法人指出，在市場前景未明朗前，黃金等避險商品將續呈多頭格局，建議投資人逢金價拉回時分批進場，提升投組配置避險功能。

瑞銀財富管理投資總監辦公室表示，黃金是 2020 年上半年全球表現最佳的資產，中美緊張局勢再起以及新冠疫情傳播之際，黃金作為市場動盪時良好避險工具的特質再次獲得彰顯，因此將 2020 年下半年金價的預測值從每盎司 1,800 美元，上調至每盎司 1,900 美元，但 2021 年 6 月底的目標價保持在每盎司 1,800 美元。

上周美國黃金期貨價格達到了瑞銀所預測的 1,800 美元價位，以美元計價，黃金已大漲 17.1%，是今年表現最佳的資產，短期內一系列不確定因素，使得瑞銀愈發認為黃金價格將繼續攀升。

澳盛銀行（ANZ）指出，眼下黃金市場「擁有近乎完美的環境」，低利率、豐沛流動性及較弱的美元等條件催生了投資需求，促使資金流向黃金，支持金價居高不下。不過，印度染疫人數持續竄升、中國經濟仍在復甦等因素，抑制了實體黃金需求。

元大投信黃金研究團隊指出，雖然近期隨著金價攀上 9 年新高，部分投資人選擇獲利了結，金價也因此自高點回落，不過肺炎陰霾仍壟罩全球，，國際政經情勢也不樂觀，金價中長線仍看多，可透過 ETF 等金融商品增持黃金部位，動態調整黃金相關資產約佔個人資產的 5~10%，把握金價回落時低接，更能有效發揮黃金的避險性質。

