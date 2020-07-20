寒武紀科創板上市 開盤漲幅約290% 助市值破1000億元

中國中科院旗下初創公司寒武紀 (688256-CN) 週一 (20 日)，在上交所科創板上市，開盤漲 288.3%，報 250 元，總市值來到人民幣 1000.25 億元。隨後漲幅急升後縮減，至北京時間 9:57，漲幅降至約 250%。

(圖表取自新浪財經)

寒武紀早前公告，公司發行價定為 64.39 元，共發行 4010 萬股，募集資金人民幣 25.8 億元。

上市歷程中，寒武紀科創板過會時間為 68 天，是除了中芯國際外過會最快的企業。

公開資料顯示，寒武紀科技是一家 AI 晶片研發商，創立於 2016 年，法定代表人、最終受益人為寒武紀 CEO、創始人陳天石。寒武紀前身是中科院計算所 2008 年組建的「探索處理器架構與人工智慧的交叉領域」10 人學術團隊。

寒武紀主營業務是應用於各類雲端伺服器，邊緣計算設備，終端設備中人工智慧核心晶片的研發、設計和銷售，為客戶提供豐富的晶片產品與系統軟體解決方案。

據此前披露數據，寒武紀新一代 7nm 雲端智慧晶片思元 290 預計 2021 年將形成規模化收入，邊緣智慧晶片思元 220 及相關加速卡預計在 2020 年內實現規模化出貨。

據招股書，截至 2019 年底，寒武紀擁有研發人員 680 人，占員工總人數的 79.25%。除強大的科研團隊，寒武紀首席技術官梁軍出身華為，曾就職于華為海思半導體公司。

寒武紀股東背景強大，阿里創投、科大訊飛、湖北聯想、中科圖靈、國新資本、中科院創投等皆位列其股東席。

不過作為初創型公司，寒武紀淨利處於虧損階段。過去 3 年這一數據分別為 - 3.8 億元、-4104 萬元和 - 11.79 億元。主因在於研發費用不斷擴大，2017-2019 年，寒武紀研發費用分別為 2986.19 萬元、2.40 億元和 5.43 億元。近三年累計投入研發費用 8.1 億元，佔寒武紀三年營業收入的 142.93%。

深圳新里程總經理賴戌播表示，寒武紀所處人工智慧行業前景看好，公司背靠中科院強大的技術支援，不僅是 A 股市場人工智慧第一股，未來還有可能躋身全球人工智慧第一陣營。「寒武紀目前沒有實現盈利，但市場仍可能給予較高的估值。」