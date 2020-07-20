〈國泰金經濟調查〉全球疫情蔓延 逾八成民眾估今年GDP可保1

國泰金 (2882-TW) 今 (20) 日發布 7 月國民經濟信心調查結果，雖然台灣防疫有成，但全球疫情還在蔓延，使民眾對景氣展望與股市樂觀情緒下降，不過仍有逾八成民眾預期今年經濟成長率 (GDP) 可保 1。

國泰金指出，國發會最新公布 5 月景氣對策信號維持黃藍燈，領先與同時指標微幅下滑，雖然台灣防疫有成而逐步回復正常生活，但近期全球疫情還在加速蔓延，7 月景氣展望樂觀指數微幅下滑至 13.1，現況指數則連 3 月改善至 - 18.2；民眾薪資上漲預期指數走高至 - 7.7，比起 6 月的 - 9.4 提升，已連 3 月上揚。此外，大額消費意願指數也從 6 月的 1.3 上升至 7，顯示受政府刺激政策提振，民眾大額消費行為持續復甦。

主計總處估計，2020 年經濟成長 1.67%，通貨膨脹率 - 0.32%，國泰金 7 月調查結果顯示，民眾對於 2020 年台灣經濟成長率的平均預期值維持在 1.4%，比 6 月預期的 1.3% 略好，有 84% 的民眾認為經濟成長率會達到 1% 以上。民眾對於 2020 年平均通膨預期值從 6 月的 0.8% 下降至 0.41%，預期今年通貨膨脹率將低於 1% 的民眾則增加至 92%，遠高於 6 月的 75%，顯示疫情影響下民眾認為通膨趨緩。

全球疫情仍加速蔓延，台股跟隨主要國家股市行情高檔震盪，國泰金 7 月調查結果顯示，民眾股市樂觀指數下滑至 5.2，低於 6 月的 10.7，但風險偏好指數微幅上升至 4.3，則比起 6 月的 3.4 微升，已連續 3 個月走揚。