〈緯創賣廠予立訊〉美系外資看售廠可甩營運包袱 升評至中立

代工大廠緯創 (3231-TW) 擬出售昆山廠予立訊集團，美系外資釋出最新報告認為，緯創營收短期將面臨壓力，但將獲利不佳的中國廠售出，長期有助甩營運包袱，將緯創評等升至中立，目標價喊到 35 元。

美系外資表示，緯創決議處分中國廠，可望降低未來潛在虧損風險，由於近期立訊集團崛起，積極搶進蘋果供應鏈，緯創在蘋果訂單市占較低，恐面臨較大風險，依目前蘋果 iPhone 組裝市場份額來看，鴻海 (2317-TW) 占 6 成以上、和碩 (4938-TW) 占 3 成，緯創則不到 1 成。

美系外資進一步指出，緯創售廠消息短期對蘋果 iPhone 組裝廠影響有限，但估明年第 1 季起立訊加入蘋果 iPhone 代工組裝行列後，緯創專注 iPhone SE 與印度市場發展，對和碩將造成較大影響；法人認為，因和碩的蘋果營收比重較高，面對立訊競爭下，獲利空間恐受壓抑。

另一方面，法人也指出，緯創擬出售昆山廠，有利未來產品組合轉佳，重申買進評等，售廠可改善營運，下半年加上遠距、雲端伺服器需求支撐，營運可期，且緯創持續加碼投資印度，可望在未來 1-2 年內達生產規模。

不過也有外資出具報告指出，多數投資人投資緯創著眼的是蘋果訂單，隨著蘋果訂單與營收比重減少，恐因此衝擊緯創營運表現。

緯創 17 日公告，將出售旗下昆山緯新資通、江蘇緯創投資給中國立訊集團，交易對價金額人民幣 33 億元 (約新台幣 138 億元)，估年底前完成。