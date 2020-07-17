〈美股早盤〉新屋開工、營建許可不如預期 美股開盤表現平淡

週四 (16 日) 由於初請失業金數據不如預期，導致美股四大指數下跌，而美國於週五 (17 日) 公佈的新屋開工及營建許可月增率亦雙雙不如預期。美股於週五開盤表現平淡，四大指數小幅上漲。

Netflix 於週四 (16 日) 公布 2020 財年第二季財報，由於預估訂閱數的成長力道將較預期疲弱，導致股價於週五 (17 日) 開盤下跌 4.86%。

美中關係進展

美國聯邦通訊委員會 (FCC) 已全票通過決議，就如何制定可疑設備清單對外徵詢公眾意見，並草擬一份認為存有安全隱憂的通訊設備清單，繼續限制華為和中興通訊的設備。

中國商務部週五 (17 日) 於官網表示，自美國進口的化學產品正丙醇違反傾銷規定，將針對正丙醇產品進行保證金式反傾銷措施。

美國經濟刺激

白宮週四 (16 日) 向國會示意，若新一輪刺激方案不包含調降薪資稅的優惠，美國總統川普可能會拒絕簽該法案，消息一出，讓民主黨和共和黨之間更難就新一輪刺激計畫達成共識。

由於共和黨的目標是將下一輪刺激計劃的支出維持在約 1 兆美元左右，因此，若將薪資稅減免納入計畫中，可能意味著刪砍或減少法案中其他優惠措施。

截至台北時間週五 (17 日)22 時許：

道瓊指數上漲 4.14 點或 0.02%，暫報 26738.85 點

那斯達克上漲 26.56 點或 0.25%，暫報 10500.39 點

標普 500 上漲 6.33 點或 0.20%，暫報 3221.90 點

費半上漲 9.89 點或 0.48%，暫報 2063.42 點

台積電 ADR 上漲 1.83% 至每股 67.81 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.602%

紐約輕原油上漲 0.05% 至每桶 40.77 美元

布蘭特原油下跌 0.23% 至每桶 43.27 美元

黃金上漲 0.47% 至每盎司 1808.75 美元

美元指數下跌 0.29% 至 96.035 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

特斯拉早盤上漲 1.36%，達 1521.04 美元。

受惠於中國新冠肺炎疫情逐漸緩解下，特斯拉 6 月中國新車註冊量達 14976 輛，較前月大幅成長 32%，創下特斯拉單月最佳表現。據中國汽車協會統計，截至 6 月止，特斯拉新車註冊已達 49761 輛，以銷售量來看，目前特斯拉電動車銷售已占電動車市場的四分之一。

Piper Sandler 分析師 Potter 更預估，直至 2025 年，特斯拉中國出貨量有望達 400 萬輛，預估市佔率為 7%，並上調特斯拉股價至 2322 美元。

Netflix 早盤下跌 4.86%，達 501.78 美元。

Netflix 週四 (16 日) 盤後公布 2020 財年第二季財報，Q2 營收超乎市場預期，然而獲利未能達標，且第三季財測中，訂閱數成長力道較預期中疲弱。Q2 營運現金流為 10 億美元，去年同期為 - 5.44 億美元；自由現金流為 8.99 億美元，連續第二個季度為正值，較去年同期 - 5.94 億美元改善不少。

2020 年 Q2 財報 GAAP 關鍵數據：

營收報 61.5 億美元，高於 Refinitiv 平均預期的 60.8 億美元

每股盈餘 (EPS) 報 1.59 美元，遜於 Refinitiv 平均預期的每股 1.81 美元

全球付費訂閱人數淨增報 1,009 萬，優於 FactSet 平均預期的 826 萬

純益報 7.2 億美元，去年同期為 2.7 億美元

微軟早盤上漲 0.14%，達 204.21 美元。

微軟於週四 (16 日) 表示，隨著即將進入 2021 年新財年，將會進行例行性的組織重整，並宣布將於 2021 年起進行裁員，目前可能裁員人數預估不超過千人，其中除了先前傳出 MSN.com 相關部門因 AI 取代而裁員外，Azure 雲端部門也包含在裁員範圍內。

今年微軟受疫情影響了部分業務，對此上月微軟宣布將關閉所有實體店面的業務，以專注於線上商店 Microsoft.com 的投資，也因此認列 4.5 億美元的資產減損費用、或每股 0.05 美元的稅前費用。

今日關鍵經濟數據：

美國 6 月新屋開工年化總數 (萬戶) 報 118.6，預估 118.0，前值 97.4

美國 6 月新屋開工年化月增率報 17.3%，預估 21.2%，前值 4.3%

美國 6 月營建許可總數 (萬戶) 報 124.1，預估 130.0，前值 122.0

美國 6 月營建許可月增率報 2.1%，預估 6.9%，前值 14.4%

美國新屋開工月增率、營建許可月增率 (圖：Zero Hedge)

華爾街分析：

AmeriVet Securities 的主管 Gregory Faranello 表示，儘管美國於週四 (16 日) 所公佈的 6 月份零售銷售增長優於預期，但由於新冠確診病例持續增加，促使政府再次加強封鎖措施的可能性提高，導致投資人不安情緒加深。

Bank Julius Baer & Co 的研究主管 Mark Matthews 表示，在已公布第二季財報的公司中，有 80% 的財報表現優於預期，顯示企業第二季的表現不如預期來得糟。

Netflix 於週四 (16 日) 公布最新財報數據，儘管營收優於市場預期，但對於訂閱數增長的預估卻不如預期。

對此，Seymour Asset Management 創辦人 Tim Seymour 表示，這個數字相當糟糕，在 Disney+ 推出以後，訂閱數迅速地攀升至超過 5000 萬人，可見美國市場呈現飽和狀態。Netflix 的訂閱數增長相當仰賴國際市場，但預期未來國際市場的成長力道亦不具爆發性的潛力。