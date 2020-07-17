三大法人小買9.88億元 內外資聯手砍富邦VIX近9萬張

台股在獲利了結賣壓出籠下失守 5 日線，三大法人雖轉賣為買，但買超金額僅 9.88 億元，市場追價意願低落，其中外資與自營商聯手大砍富邦 VIX，合計賣超近 9 萬張。

台積電在營運利多拉抬下帶動股價強漲，但仍不敵國際疫情反覆、美股下跌等利空因素衝擊，台股最終僅小漲 23.82 點作收，三大法人，包括外資與投信分別買超 17.76 億元、19.32 億元，自營商則反手賣超 27.23 億元。

外資買超前五大標的包括宏碁、台灣 50 等，買超張數分別為 1.6 萬張、1.2 萬張，台積電獲買超 9822 張，台灣 50 反 1 買超 8091 張，金像電也獲外資敲進 7567 張。

富邦 VIX 則遭調節 3 萬餘張，電子族群中包括聯電、華邦電與緯創都成外資調節重點，其中聯電與華邦電分別遭賣超 2.3 萬張、1.2 萬張，寶成也遭調節 8455 張。

自營商買超標的主要以 ETF 為主，包括富邦印度正 2 買超 6533 張、宏碁 4441 張，富邦公司治理買超 2684 張、元大全球未來通訊 2563 張、鴻海則獲買超 2294 張。

賣超第一名則是富邦 VIX 共獲買超近 6 萬張、台灣 50 反 1 賣超 1.7 萬張、仁寶賣超 12976 張、元大滬深 300 正 2 遭調節 1 萬多張，富邦上証正 2 遭賣超 5783 張。

投信買超標的主要鎖定金融股，前四名分別為開發金 (8956 張)、永豐金 (3822 張)、中信金 (3753 張)、第一金 (3588 張)，電子股緯創則獲買超 3058 張擠進第五名。

賣超前五大分別為惠特 (691 張)、友達 (680 張)、強茂 (630 張)、聯茂 (575 張)、景碩 (357 張)。

法人表示，適逢美股財報周，加上國際疫情尚未真正趨緩，引發資金持續快速輪動，部分漲多族群遭拉回修正機率大，不宜貿然追高搶進。