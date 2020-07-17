佐登年底前台灣開設7家醫美診所 下半年營運優於上半年

連鎖美容集團佐登 - KY(4190-TW) 執行長陳佳琦今 (17) 日表示，上半年受新冠肺炎疫情影響，中國事業幾乎停擺，所幸還有台灣市場營運支撐，因此加速台灣醫美診所展店速度，預計今年底前將在台灣增設 7 家醫美診所，下半年營運估可優於上半年。

中國市場方面，陳佳琦表示，今年上半年受新冠肺炎疫情影響，門市第 1 季幾乎停擺，第 2 季則已回溫，目前復工率已達 85%，其中，今年 5 月增設長沙門市，今年底有機會再增加 2 家新店，鎖定杭州及南寧。

陳佳琦指出，雖然中國市場上半年營運受挫，但所幸台灣疫情得宜，上半年業績逆勢成長 13%，其中又以產品銷售業績最強勁。

陳佳琦說，台灣今年將加快醫美門診速度，預計年底前 7 家門市將試營運，首間將設立於員林，後續將分別在新竹、台中、桃園、台北、高雄及台南。

整體來看，佐登認為，隨著新冠肺炎疫情在兩岸趨緩，經濟逐步回溫，力拚下半年營運漸入佳境，營運高峰可望落在今年第 4 季至明年初。

佐登也投入長照公益關懷，與家總合作，運用佐登妮絲 SPA 門市及電商全通路優勢，強化長照資源，同時，佐登也捐贈家總長照精油紓壓包 5000 份，協助志工紓壓教學喘息服務。