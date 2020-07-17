〈台股盤後〉台積電苦撐指數小漲23點 大盤失守5日線周K驚險收紅

受櫃買翻黑跌破月線拖累，台股今 (17) 日開高走低，早盤由台積電領軍，半導體與設備供應鏈助攻帶領指數收復 12200 點重返 5 日線，今天盤勢主要由半導體、電子撐盤，生技則持續遭資金提款，多檔指標個股股價重摔跌停關門，終場小漲 23.82 點，失守 5 日線，周線驚險收紅，成交量 1987.71 億元。

權值龍頭股台積電昨 (16) 日法說釋放利多，激勵盤中股價大漲超過 10 元，終場跌幅收斂股價收在 367 元，無法跨越 370 元整數關卡，然而權王多頭氣盛卻無力拉抬盤勢翻多，早盤在櫃買指數翻黑拖累下大盤漲勢收斂，尾盤多空在激戰拉扯下，終場驚險收鴻，周線上漲 107 點。

半導體族群中包括誠創大漲 9%，迅杰與辛耘也有 6% 以上漲幅；台積電相關儀器設備工程中的翔名、蔚華科、帆宣、京鼎、亞翔等在買單敲進下，推升股價同步走揚。

生技族群則持續遭資金提款拉回，在賣壓出籠下多達 25 檔個股盤中打入跌停鎖死，包括 ABC-KY、亞諾法、杏輝、國光生、合一、寶齡富錦、中天、杏國、太景 - KY、訊聯、天良、亞獅康 - KY、健亞、晟德等同步跌停。

5G 散熱族群中股價同樣面臨漲多拉回，指標個股雙鴻大跌 4.5%、泰碩與力致也重挫逾 3%；另外，奇鋐、健策、超眾等個股在獲利了結賣壓拖累下股價同步翻黑。

法人表示，目前適逢美股超級財報周，加上國外疫情尚未真正趨穩，市場擔憂疫情二度爆發，促使投機性資金開始退場，包括先前漲多的散熱、生技與 IC 設計等陸續拉回整理，短線留意資金撤離指數恐回測 12000 點月線。