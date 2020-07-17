越南首度由美國進口煤炭 還承諾買更多美國商品

越南國有煤礦公司 Vinacomin 週三 (15 日) 發布聲明，表示首批由美國加州進口煤炭超過 21700 噸，已經在本月抵達北部港口，第二批預定 9 月到達，這是越南首度向美國採購煤炭。

越南目前愈來愈依賴煤炭發電，同時由於國內電力需求大增，上半年的進口量激增，而政府選擇開始由美國進口，也是為減少雙方貿易的失衡。

越南海關本月表示，今年上半年煤炭進口量較去年同期增長 53.3%，達到創紀錄的 3157 萬噸，原料主要來自澳洲、印尼及俄羅斯。

據越南能源協會稱，儘管政府一直在努力減少對煤炭的依賴，但去年仍有 36.1% 的電力來自煤炭，基於不斷增長的電力需求，越南在過去 5 年內，已經由煤炭淨出口國轉為進口國。

與此同時，越南也在尋求進口更多的美國商品，包括煤炭和液化天然氣，以平衡雙邊貿易。據海關統計，去年越南對美國的貿易順差成長 19%，至 244.6 億美元，而去年同期為 205.8 億美元。

先前由於越南與美國貿易順差加速擴大，遭川普政府多次指責濫用貿易制度，越南政府承諾，將擴大購買美國商品，例如農產品、波音飛機及美國煤炭。此外，越南也加大力度打擊中國等地區透過越南「洗產地」，來避免額外關稅，而擴大越南輸美金額。