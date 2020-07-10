航空史上最嚴峻考驗 三大國籍航空上半年營收蒸發逾750億元

出境旅遊全面停擺，對航空業而言可說是史上最嚴峻的考驗，最新公布的 6 月營收仍未見明顯好轉，由於空運運價衝高後下滑，華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW) 營收較上月下滑；累計兩大航空公司上半年合併營收僅 1084.19 億元，若再加上台灣虎航 (6757-TW) 上半年的 16.38 億元營收，國籍三大航空上半年營收較去年同期銳減多達 756 億元，年減達 40%。

華航 6 月合併營收 81.07 億元，月減 19.69%、年減 44.1%，上半年合併營收 588.97 億元，年減 29.04%。

長榮航 6 月合併營收 61.42 億元，月減 15.37%、年減 53.76%，上半年合併營收年減 43.84% 至 495.22 億元。

台灣虎航 6 月合併營收雖呈現連 2 月上揚至 988 萬元，月增 61.42%，仍較去年同期銳減 98.76%，上半年合併營收 16.38 億元，年減 66.6%。

台灣虎航因比較基期低，且 5 月起開始積極運營日本區間航線的空運貨運，6 月仍呈現成長，反觀由於疫情趨緩歐美醫療物資進口量減少，使空運運價下滑，反映在華航和長榮航的營收上，所幸，目前空運價格仍處歷史高檔，對兩大業者的營收仍有一定支撐力。

法人指出，即便貨運單價高，仍難以彌補客運營收的損失，展望下半年，在疫情不確定因素尚未完全解除之際，加上各國對出入境仍有檢疫要求，旅遊信心恐難有明顯恢復，預料航空客運難有顯著復甦，即便下半年航空業的客運表現有望較第二季疫情嚴峻期間改善，改善程度有限。