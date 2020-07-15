蘋果於7月首週下架中國App Store約2500個遊戲應用程式

根據應用程式調查機構 SensorTower 的數據顯示，為遵守中國政府的許可要求，蘋果 (AAPL-US) 在 7 月的第一週從中國 App Store 應用程式商店中刪除了 2500 多款手機遊戲應用程式，是 6 月份同期的四倍。

蘋果在先前對於在中國有營利的手機遊戲發行商提出要求，在 6 月底前提交政府頒發的許可證號，該證號允許遊戲開發商進添加 App 內購買功能。中國地區 Android 系統的應用程式商店很早就已經有了相關規定。至於蘋果為何被允許存在這個漏洞如此長一段時間，則不得而知。

數據顯示，到目前為止，7 月份從中國的 App Store 中刪除的著名遊戲包括包括芬蘭遊戲商 Supercell 的「卡通農場」(HayDay)、德國遊戲商 Flaregames 的「無敵查克諾里斯」(Nonstop Chuck Norris) 和美國遊戲商 Zynga 的 Solitaire 等。

蘋果對此沒有立即回應置評請求。

SensorTower 的行動裝置研究部門負責人 Randy Nelson 表示：「不過，這些遊戲也有可能在未來再次上架，不過如今已經下架了五天以上。」

在 7 月的第一週被刪除的遊戲在中國的總營收共計 3,470 萬美元，在中國的下載量累計已超過 1.33 億次。

近年來，中國已經加強了對手遊市場的控制，該國也是全球最大的手遊市場，而具有付費功能的線上遊戲應用程式通常要經過漫長的批准程序才能獲得許可。