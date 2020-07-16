太景抗流感新藥將啟動一期臨床 估今年底進入二期

太景 - KY(4157-TW) 今 (16) 日宣布，旗下抗流感病毒新藥 TG-1000 經中國科技部遺傳辦核准，可進行第一期人體臨床試驗，預計今年底前啟動二期臨床試驗。

太景公告，TG-1000 是對抗泛流感 (pan-influenza) 與抗藥性病毒新藥，且為搶帽機制抑制劑，能阻斷病毒複製與傳播，包括 A 型、B 型流感及禽流感，此外，新藥不受 48 小時內服藥黃金期限制，因此在症狀出現 72 小時後服藥仍然有效。

太景指出，TG-1000 一期臨床試驗目的為評估安全性、耐受性、藥物動力學、藥物及食物交叉影響；試驗設計為隨機、雙盲、安慰劑對照、單劑量遞增，劑量由 10 毫克開始給藥，試驗預計收 66 名健康志願受試者。

太景補充，目前正接洽北京、上海等地的流感領域專家，執行二期及三期臨床試驗，此外，在進行一期臨床試驗過程中，只要篩選出 2 個合適劑量，即可進行二期臨床試驗的討論會，換言之，有機會在一期臨床試驗正式報告出爐前，啟動二期臨床及收案。

據世界衛生組織統計，全球每年約有 10 億人口罹患流感，其中 300-500 萬人為重症，更有 29-65 萬人死亡，顯示流感是全球最迫切的公共衛生議題之一。