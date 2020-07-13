健亞紅斑性狼瘡新藥有望成奎寧2.0 估明年完成臨床試驗

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2020年7月13號17點10分

健亞 (4130-TW) 今 (13) 日召開法說會，董事長陳正表示，旗下治療紅斑性狼瘡與慢性風濕性關節炎新藥 GV17，除已向美國 FDA 提出臨床試驗送件前諮詢 (Pre-IND) 申請外，因該藥對心臟安全性高，可視為羥氯奎寧的進階版本，已在英國、澳洲針對新冠肺炎高風險族群作人體臨床試驗，預計明年有初步結果。

全球都正在尋找新冠肺炎解藥，瘧疾用藥「羥氯奎寧」一度被各國列為新冠肺炎建議療法，美國總統川普日前更爆出，已服用該藥物一段時間；不過近日遭美國 FDA、世界衛生組織 (WHO) 相繼宣布，臨床實驗發現無法降低患者死亡率，並宣布停止試驗。

陳正指出，氯奎與羥氯奎寧會擾亂心臟的收放電活動，導致產生心律不整，與體內免疫調節有關，而旗下開發的新藥 GV17 安全性高，引起心律不整的機率較低，雖然無法達到治療效果，但對人體有預防作用，可視為羥氯奎寧 2.0 進階版。

陳正表示，目前該藥已針對無症狀、輕中症患者等新冠肺炎高風險族群進行人體臨床試驗，分別在英國、澳洲收取逾 4 萬人、2000 人，預計明年可望有初步結果。

此外，針對紅斑性狼瘡與慢性風濕性關節炎的臨床試驗，日前已向美國 FDA 提出 Pre-IND 申請，規劃臨床試驗等開發策略，力拚今年 9 月可取得 FDA 回覆，並在明年啟動人體臨床試驗。