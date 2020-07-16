金管會處分不得再自辦股務 大同：依法訴願

大同 (2371-TW) 今年股東會在股東及徵求人報到時，未發給部分股東及徵求人表決權票與選舉票，影響股東權益行使，金管會日前處分大同不得再自辦股務，對此，大同今 (16) 日晚間公告，將依法訴願。

大同表示，因有涉違反企業併購法、兩岸人民關係條例等法律，導致取得股權無效的股東，公司已事先諮詢外部律師，就本次股東會及股務作業等相關法律可能爭議出具法律意見書，確認正當性、合法性無虞，並已檢附陳報證期局。

大同補充，依臺灣集中保管結算所頒佈的股務規範，就違反委託書規則者，公司可拒絕發給當次股東會各項議案表決票，並將無表決權股東股份數，不算入已發行股份之總數。

因此，今年股東會就重大違法股東的無效股權數，拒絕發給各項議案表決票，此舉依法有據，也有必要性、正當性、合法性無虞。

針對中資疑慮，大同指出，非法中資及其一致行動人，就取得大同公司股權程序違法是既成事實，且有諸多實際證明。

大同呼籲，主管機關先就違法股東爭議先釐清，釐清中資，再論股東權益保護。公司為維護公司、員工及合法股東權益，就本處分將依法提起訴願。

金管會指出，大同於 6 月 30 日召開股東常會，在股東及徵求人報到時，未發給部分股東及徵求人表決權票與選舉票，以及逕自認定 50% 以上股份無表決權等行為，嚴重影響股東權益行使，並與公司治理、股東行動主義有違。

金管會表示，經請集保結算所查核，發現大同有違反公開發行股票公司股務處理準則第 3 條第 3 項及第 6 條第 2 項的規定，因此依證交法第 39 條規定做出糾正處分，並命令大同不得再自行辦理股務事務。