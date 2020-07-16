中油下周汽油估不調漲、柴油漲0.1元

隨著各國陸續恢復經濟活動，加上主要產油國履行減產協議，刺激國際原油價格近期逐步回穩，國內油價已連續 11 周調漲，根據中油浮動油價機制計算，下周汽柴油價格估將續漲，但考量亞鄰最低價天花板限制，估中油將吸收漲幅，僅柴油調漲 0.1 元。

根據中油 7D3B 指標油價累計至昨 (15) 日，國際原油均價來到每桶 43.55 美元，較上周 43.32 美元，上漲 0.23 美元，漲幅達 0.53%，加上匯率變化，預估下周汽、柴油將調漲 0.5、0.8 元，不過考量亞鄰最低價條款限制，估中油將自行吸收汽、柴油價格各 0.5、0.7 元，代表汽油價格將不調漲。

中油亞鄰最低價條款，規定油價調整不得高於鄰近日本、韓國、香港、新加坡。

若調整幅度如預期，下周油價參考零售價格將分別為 92 無鉛汽油每公升 22.3 元、95 無鉛汽油每公升 23.8 元、98 無鉛汽油每公升 25.8 元、超級柴油每公升 19.7 元，但實際油價仍以中油周日 (19 日) 公布為準。

而隨著近期各國經濟逐步解封、主要產油國履行減產協議下，國際油價逐步回穩，市場傳出，石油輸出國家組織 (OPEC)、其他主要產油國，擬計畫自 8 月起鬆綁部分減產協議。