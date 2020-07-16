IMF總裁警告：全球經濟「尚未走出困境」

國際貨幣基金組織 (IMF) 總裁 Kristalina Georgieva 在週四 (16 日) 表示，受到新冠肺炎 (COVID-19) 肺炎疫情的衝擊，今年以來全球經濟活動出現了前所未有的下滑，儘管目前出現回升的跡象，但可能出現的第二波疫情恐將引發更多破壞。

Georgieva 表示，為遏制疫情並減輕經濟衝擊相關行動的財政成本，推高了本來就已經很高的債務水平，但是，現在就開始撤掉安全網還為時過早。「我們還沒有走出困境。」Georgieva 說道。

IMF 在上個月進一步下調了 2020 年全球產出預期，預計將萎縮 4.9%，並預期 2021 年的復甦將弱於預期。

Georgieva 指出，G20 成員國和其他國家的 11 兆美元的財政措施，以及中央銀行的大量流動性注資，已為全球經濟帶來支撐。但是，即便如此，仍潛在許多危機，包括新一波的疫情、資產估值過高、大宗商品價格波動、保護主義抬頭和政治動盪等。

她表示，有部分國家在 3 月和 4 月所損失的工作機會，較 2008 年全球金融危機結束以來所新增創造的工作機會總數要多。失業、破產和產業重組可能對金融業構成重大挑戰，包括金融機構和投資者的信貸損失。

為了確保穩定，各國央行之間應持續協調，國際金融機構也應繼續提供支持。監管方面也應支持靈活的資金運用，為企業提供足夠的信貸額度。「在產出缺口明顯，且通貨膨脹率低於目標的情況下，貨幣政策應持續維持寬鬆。」Georgieva 說道。

IMF 也曾警告表示，貿易保護主義抬頭和美中之間的貿易緊張局勢，將危及全球經濟的復甦。