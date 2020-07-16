距離美國總統大選的 11 月 3 日，只剩下 3 個多月的時間。隨著疫情對股市影響程度降低、經濟數據開始復甦，預料大選結果將吸引市場目光，並主導美國股市走勢。白宮、參議院與眾議院將由哪個黨派拿下？對股市與經濟影響又為何？「鉅亨買基金」幫你揭開選舉與股市的神秘面紗。

1. 大順風，民主黨有機會全拿

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2020/7/14。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

根據賭盤，目前代表民主黨參選的拜登贏得總統大選機率為 62%，民主黨拿下參議院與眾議院的機率分別為 64% 與 85%，民主黨有機會橫掃這次大選。除了賭盤押注結果外，近期民調同樣暗示民主黨將贏得總統寶座，拜登與川普的民調支持度分別為 50.2% 與 41.2%（資料來源: FiveThirtyEight）。若失業率不能在選舉前快速降低，共和黨在競選中便只能處於守勢，民主黨全面執政機率高。

2. 民主黨勝選，對美股更有利

從 1860 年以來，大部分時間都是一黨全面執政（共和與民主黨全面執政時間分別為 46 年與 42 年），接下來才是共和黨與民主黨只控制白宮的 24 年與 18 年，及共和黨控制白宮與參議院的 20 年。共和黨控制白宮與眾議院、民主黨控制白宮與參議院、民主黨控制白宮與眾議院都是偶爾才會發生（分別只有 2 年、4 年與 4 年）。而若對照同期間美國股市表現，可發現不管有沒有贏得參眾兩院，只要民主黨贏得總統寶座，美國股市都表現不錯，平均每年漲幅介於 7.7% 至 13.1%；但若是共和黨贏得總統大選，只有同時還控制參眾兩院時，美股才有較好表現。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 指數與期間幾何年化報酬率，資料期間: 1927-2020。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 誰贏誰輸，產業影響大不同

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期：2020/7/14。

以過去歷史數據來看，民主黨同時掌控白宮與參眾兩院時，美股整體平均表現亮眼。但以產業來看，還是會有潛在贏家與輸家。從近期拜登團隊發言來看，縮小貧富不均差距、氣候變遷與乾淨能源都是未來施政重點，1.3 兆至 2 兆美元規模的綠色新政，有利新能源、電動車與建築產業；大量基礎建設投資也有助失業率降低、薪資增加，非必需消費類股也可望受惠。而最可能的輸家是直接被指名的石化產業，從供給端到需求端都會受到傷害。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

別怕換天，美股佈局要趁早

儘管完整政見可能在 8 月 17 日的民主黨全國代表大會才會公佈，但從目前已釋出的消息來看，擴大財政刺激政策應該勢在必行，有利美國勞動市場改善與經濟成長，美股前景自然更光明。

鉅亨精選基金

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本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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