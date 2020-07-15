〈財報〉聯合健康Q2營收年增2.5% 維持全年EPS預期

聯合健康 (UNH-US) 在今日 (15 日) 公佈了第二季財報，該公司表示，由於新冠狀肺炎 (COVID-19) 疫情導致部分醫療服務，保險部門的醫療損失率下跌，聯合健康第二季淨利有所增長，營收則年增 2.5%，針對 2020 全年則暫維持全年 EPS 展望不變。

財報公布後，聯合健康股價在週三 (15 日) 盤前交易中上漲 0.32%，暫報每股 308.52 美元。

聯合健康股價走勢 (圖片：AFP)

基於 non GAAP 財報關鍵數據:

EPS： 7.12 美元，優於去年同期的 3.42 美元，優於華爾街預期 5.24 美元

營收：621.4 億美元，年增 2.5%，低於分析師預期的 634.8 億美元

淨利：66.4 億美元，優於去年同期的 32.9 億美元

聯合健康表示，保險部門的醫療損失率從去年同期的 83.1% 降至 70.2%，優於分析師預期的 78.2%。主要是由於疫情期間推延了部分醫療服務。在 3 月中旬到 4 月期間，獲得醫療護理的機會和需求均受到限制。在 5 月份，護理需求開始復甦，並在第二季末趨近平常的水平。

從業務板塊來看，該公司的聯合健康保險部門 (UnitedHealthcare) 的營收為 491 億美元，高於去年同期的 486 億美元，主要受益於公共部門和高階計劃的成長。

臥騰 (Optum) 醫療服務業務部門的營收則從去年同期的 280 億美元增長到 327 億美元。臥騰第二季營收主要由 OptumHealth 推動，OptumHealth 第二季的營收和營業利潤分別為 327 億美元和 22 億美元，較去年同期的 280 億美元和 21 億美元激增。實際上，OptumHealth 在第二季大約為 9700 萬人提供服務，而去年同期為 9500 萬人。

聯合健康運營成本則是從 558.5 億美元降至 529 億美元。該公司表示，已設置了 35 億美元的客戶支持準備金，例如分攤保費豁免和提供護理人員資金。

未來展望：

儘管疫情持續，聯合健康仍維持 2020 年全年 EPS 預期，該公司維持每股收益在 15.45 美元至 15.75 美元之間的預估不變。