麥當勞3月全球同店銷售重挫22% 撤回2020年度財測

武漢肺炎 (COVID-19) 衝擊各行各業，麥當勞 (MCD-US) 週三 (8 日) 表示，3 月全球同店銷售額重挫 22%，然而截包含第 1 季全球同店銷售額僅下滑 3.4%，反映在疫情擴大前， 1 月和 2 月業績穩定增長。

麥當勞週三 (8 日) 股價上漲 1.08%，以每股 177.49 美元作收，市值為 1,350 億美元，今年為止麥當勞股價已累計下跌 11%。

麥當勞股價 (圖片: Google)

在疫情的侵襲下，麥當等速食店的表現要比提供全方位服務的餐廳要好。根據市調公司 NPD Group 的數據，截至 3 月 29 日當週，速食店的銷售量下滑 40%，而全方位服務餐廳的營業額同期下降 79%。

截至 2 月 29 日的兩個月中，麥當勞在美國的同店銷售額增長 8.1%，但由於 3 月份美國同店銷售額暴跌 13%，預估美國第 1 季同店銷售額將僅成長 0.1%。

麥當勞總裁兼執行長 Chris Kempczinski 週三表示，美國 99% 門市還在營業，為了因應疫情，美國幾乎所有麥當勞門市都已取消店內用餐，只提供外帶服務。

國際業務表現慘淡，包括英國、法國、義大利和西班等歐洲地區銳減 34.7%；中國、日本和巴西在內的 3 月份同店銷售額則下降 19.4%。

Kempczinski 表示，麥當勞已經關閉英國、法國、義大利和西班牙等地區的門市，國際業務部門中僅 45% 的門市還在營運。

麥當勞中國 98% 門市已經重新營業，但仍受到需求下降的影響。Kempczinski 強調：「我們將面臨更多挑戰和艱難的決定。」

麥當勞撤回對 2020 年度的財測。這家速食龍頭於今年 2 月發布樂觀的年度獲利展望，預估今年將增長 3% 至 5%，但如今身陷疫情困境，因而取消財測。

麥當勞預期，今年的資本支出為 14 億美元，由於美國店面的翻新工作減少，以及全球新開據點銳減，支出已減少約 10 億美元。

Kempczinski 週三表示，已將原本 2020 年的基本薪資 125 萬美元砍半，一直持續到 9 月底，而麥當勞其他高管也已自願減薪，於同一時期將薪資削減 25%。