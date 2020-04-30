〈財報〉疫情改變飲食習慣 麥當勞Q1全球同店銷售、獲利雙雙低於預期

全球速食龍頭麥當勞 (McDonald’s) 週四 (30 日) 公布 2020 年第 1 季財報，疫情影響導致營收年減 6%，獲利及全球同店銷售額雙雙低於市場預期，受業績不如預期影響，麥當勞 (MCD-US) 盤前跌 2.3%，暫報每股 183.50 美元。

麥當勞盤前股價 (圖：Investing.com)

Q1 財報關鍵數據：

營收報 47.1 億美元，年減 6%，略高於 Refinitiv 分析師平均預期的 46.5 億美元

淨利報 11.1 億美元，低於去年的 13.3 億美元，年減 17%

調整後每股淨利 (EPS) 報 1.47 美元，低於去年同期的 1.72 美元，低於 Refinitiv 分析師平均預期的 1.57 美元

全球同店銷售額月減 22.2%，Q1 年減 3.4%，低於預期的年增 5.4%

美國同店銷售額月減 13.4%，Q1 年增 0.1%，低於預期的年增 4.5%

(圖：麥當勞)

受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情衝擊，今年 3 月麥當勞全球同店銷售額重跌 22%，不過由於今年前 2 個月業績未受疫情波及，第 1 季全球同店銷售額僅下滑 3.4％。

3 月美國同店銷售額則慘跌 13.4％，麥當勞已對美國菜單進行調整，包含改為全天候供應早餐來簡化餐廳操作。財報中指出截至週四 (30 日)，美國境內所有麥當勞幾乎全數營業，但為避免群聚，所有餐廳僅提供快速通道、外賣和外送服務。

包含法國、西班牙和義大利在內的國際營運市場中，僅不到一半的麥當勞營業。第 1 季國際營運市場同店銷售額年減 6.9％。目前全球約有 75％的麥當勞仍提供服務。

為保持財務彈性，麥當勞表示已暫停股票回購計劃，並增加 65 億美元的債務融資來提升現金流動性，該公司今年還將削減資本支出規模約 10 億美元。

公司展望：

麥當勞於聲明中表示，疫情爆發為公司營運帶來衝擊，導致 3 月下半月銷售額顯著下滑，嚴重影響 Q1 業績。

有鑒於疫情和全球經濟對公司前景帶來強大不確定性，該公司撤回 2 月發布的 2020 年展望和長期預測。麥當勞此前預計全年獲利增長將落在 3-5％區間。