〈財報〉交易、承銷業務支撐 高盛Q2營收創歷史次高 盤前漲逾5%

高盛 (Goldman Sachs) 週三 (15 日) 公布最新財報數據，身處於疫情引發的市場動盪，高盛第 2 季營收順利獲得交易和投資銀行業務支撐，以 133 億美元創下歷史次高紀錄，利好消息推動高盛 (GS-US) 盤前股價大漲逾 5%。

高盛盤前股價 (圖：Investing.com)

2020 年 Q2 財報 GAAP 關鍵數據：

營收報 133 億美元，年增 41%，高於 Refinitiv 平均預期的 97.5 億美元，創下歷史次高紀錄。

淨利報 24.2 億美元。

每股盈餘 (EPS) 報 6.26 美元，高於 Refinitiv 平均預期的每股 3.78 美元。

股東權益報酬率 (ROE) 報 11.1%。

(圖：高盛)

從關鍵部門來看：

投資銀行業務營收報 26.6 億美元，年增 36%，創歷史新高

全球市場業務營收報 71.8 億美元，年增 93%

固定收益、貨幣和大宗商品業務 (FICC) 營收報 42.4 億美元，較去年同期成長 1 倍多，創 9 年新高

股票交易業務營收報 29.4 億美元，年增 46%，創 11 年新高

消費者財富管理業務營收報 13.6 億美元

(圖：高盛)

根據高盛財報，Q2 營收較去年同期增長 41%，主要反映全球市場 (含債券和股票交易業務)、投行業務，以及消費者及財富管理業務營收的成長，但部分營收仍遭資產管理業務拖累。

從投資銀行業務來看，高盛表示，承銷營收增長反應股票和債券交易量的顯著增長。

為因應疫情衝擊，該公司 Q2 仍大幅提列備抵貸款損失，金額達 15.9 億美元，較去年同期增長 6 倍多，反應其對於經濟前景惡化的悲觀預期。今年截至第二季，高盛備抵貸款損失來到 43.9 億美元。

公司看法：

高盛董事長兼執行長 David Solomon 於聲明中表示，在客戶特許經營業務上的強勁表現，足以證明高盛多元化業務模式的優勢。

Solomon 稱道：「近月來的市場動盪僅加強我們為投資人擬定策略的承諾，儘管經濟前景依舊不確定，我相信我們仍會蟬聯客戶的首選企業。」