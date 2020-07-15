〈能源盤後〉市場拿捏不定OPEC+動向 美元疲軟支撐 原油逆轉收高

週二 (14 日) 交易，原油期貨價格逆轉稍早跌勢，在美元走疲的支撐下收高，交易者權衡 OPEC + 後續產量決議的不確定性，以及美國上週原油供應量可能下滑的預期。

在中美日益緊張的局勢，以及美國與其他地方 COVID-19 疫情持續延燒下，原油價格仍容易遭受損失，因為上述 2 件事均可能挫傷能源需求。

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 表示，「由於美元持續走疲，給了多數大宗商品支撐力，因此原油價格扭轉了稍早跌勢。」WTI 原油返回每桶 40 美元以上的水準，但仍低於上週的關鍵高點 41.08 美元。

Moya 將今日稍早原油跌勢歸因於「對 OPEC + 可能放寬減產限制的擔憂」，即使各國不再穩定朝解封邁去，但 OPEC + 仍可能將每日減產 970 萬桶的規模縮減為 770 萬桶。

「如果新冠疫情持續擴散，損害各國重啟經濟的努力，原油需求會更加疲弱，WTI 原油將無法在停留在 40 美元附近。他說。

8 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 19 美分或約 0.5%，收每桶 40.29 美元。盤中低點達 39.07 美元。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 18 美分或 0.4%，收每桶 42.90 美元。

分析師表示，加州州長扭森 (Gov. Gavin Newsom) 週一決定重返關閉室內餐飲娛樂活動的政策，打擊了市場情緒。OPEC + 監督聯盟委員會 (JMMC) 本週三預計召開會議，加州重返關閉的政策將讓會議更添話題。

AxiCorp 全球首席市場策略師 Stephen Innes 表示，「隨著加州軟性封鎖已成定局，7 月對石油來說，可能比預期更具挑戰力，因為新冠病毒帶來的不確定性令需求恐懼更多。因此，OPEC + 在解決這些或其他可能的議題時，尤其有必要陣線一致。」

OPEC 週二發布月報，目前預期今年石油需求下降約 890 萬桶 / 日，6 月時 OPEC 則預期約下降 900 萬桶 / 日。

OPEC 也提到，「有鑑於今明兩年的前景假設，其不確定性仍處高位，尤其提到經濟成長、新冠疫情發展、防疫措施及其對原油消費量的衝擊。」

與此同時，世界強權間的關係日趨冷卻，也提高原油需求的不確定性。美政府週一拒絕了中國在南中國海的主張，中國則宣布將對美國軍火巨頭 Lockheed Martin (LMT-US) 施以制裁，報復美國批准對台第二波軍售行動。同時，英國政策轉彎，通過了禁用中國電信公司華為 5G 設備的法案。

Moya 表示，達美航空 (DAL-US) 將 8 月航班砍半，可能助長週二原油價格跌勢。「近期航空旅遊需求還沒有恢復，這將嚴重影響未來 12 個月的原油需求前景。」

其他能源商品

8 月交割的汽油期貨價格下跌 2%，收每加侖 1.2474 美元。

8 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.2%，收每加侖 1.2208 美元。

8 月交割的天然氣期貨價格上升 0.4%，收每百萬 Btu 1.746 美元。

EIA 5. 週三將發布上週原油庫存報告。根據 S&P Global Platts 調查，上週 (7/10 止) 美國原油庫存預計下降 210 萬桶、汽油庫存下降 200 萬桶、蒸餾油庫存上升 110 萬桶。