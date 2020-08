最後一輛Morgan鋼製底盤車出廠 世界最長壽底盤正式停產

老牌車廠 Morgan 在 2020 年 7 月完成最後一輛鋼製底盤車的組裝任務,正式向這具已連續生產 84 年的底盤說再見。Morgan 的這組底盤從 1936 年起就一直提供 Plus 4、Plus 8 和 V6 Roadster 等車型使用,是全世界使用最久的量產車平台,未來 Morgan 新款四輪車款都會改換 CX 世代的鋁合金架構。

▲最後一輛鋼製底盤 Morgan 已經在今年 7 月下線,世界最長壽的車用底盤終於除役。

從 1909 年創廠開始,Morgan 一直都只生產三輪車,直到 1936 年才推出了第一款搭載 4 汽缸與 4 車輪的車款,因此特別將它命名為 Morgan 4-4,沒想到當年的這組鋼製底盤一用就是 84 年!這些年來,除了二次大戰和 Covid-19 疫情,Morgan 的生產線從未停止過生產鋼製底盤的工作。

▲Morgan 的創辦人 Henry Frederick Stanley Morgan 親駕廠史第一款四輪汽車 4-4 上路。

鋼製底盤雖然經歷了多次修改,並在使用壽命上進行改良,但一直是 Plus 4,Plus 4 Plus,第一代 Plus 8、4 Seater,V6 Roadster,以及 4-4 的後繼車型 4/4 所用平台。

▲Morgan 的鋼製底盤架構,從 1936 年首次量產之後,就一直使用到 2020 年。

實際上,除了 Aero 系列和第二代 Plus 8 之外,2019 年之前生產的每一輛四輪 Morgan 所用之鋼製底盤都有所不同。Morgan 這具鋼製底盤設計元素,最有名就是包括了整合前軸滑動支柱式懸吊系統,以及後軸葉片彈簧式懸吊的設計,其中採用滑動支柱式設計的作法,讓 Morgan 車款擁有獨特的懸吊反應,這種設計在其他汽車製造廠上面很少使用過。

▲前軸的滑動支柱式懸吊結構,提供 Morgan 汽車獨特的駕控反應。

透過這種設定,輪轂和車輪總成會隨固定於車架上下的滑柱導管縱向移動,優點是可確保在壓縮或回彈期間不改變車輪外傾角,盡可能提高側向轉彎抓地力。

▲Morgan 技師正以手工方式為底盤與車身進行組裝。

這幾十年來,Morgan 總共生產了 35,000 輛採用鋼製底盤的四輪汽車,行銷全球 65 國,其中許多車型迄今仍在使用中。

▲最新 CX 世代鋁製底盤和傳統鋼製底盤並列合影,留下歷史性的畫面。

去年日內瓦車展中,搭載新世代 CX 鋁製底盤的 Morgan Plus 6 首次亮相,這具底盤是以 Aero 車系與第二代 Plus 8 所用的鋁製底盤為基礎,經歷四年研發改良而成,同時也已導入於新一代的 Plus 4 車款。

▲Plus 4 70th Edition 特別為其鋼製底盤塗上金漆。

根據 Morgan 執行長 Steve Morris 的說法,儘管鋼製底盤車的需求依舊強烈,但隨著 CX 世代鋁製底盤的推出,革命性的進化意謂該是告別鋼製底盤的時候了。

▲最後一輛採用鋼製底盤的 Morgan 汽車組裝畫面。

至於最後一輛採用鋼製底盤的 Morgan 汽車是為慶祝 Plus 4 問世 70 週年所推出的 Plus 4 70th Edition,也是限量 20 台紀念車的最後一輛;紀念車的底盤特別施以金色塗裝、白金金屬車漆以及其他升級配備,車主則是一位 Morgan 長期以來的忠實顧客。

▲最後一輛鋼製底盤 Morgan 正被推出工廠外。

【本文經授權,轉載自汽車線上,不開放合作夥伴轉載】