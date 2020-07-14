【財經M平方】美國行情怎麼走？關注信心面的三大圖表

我們想讓你知道的是

6 月美國消費者信心指數、 ISM 製造業及非製造業指數回升力道強勁，市場信心足夠，支撐美股行情。而除了上述數據外，還有哪些指標能夠觀察市場信心狀況，以支撐美股後續行情呢？

一、亞洲、歐洲重啟順利，美國市場目前持樂觀看法

疫情至今，大多數國家已逐步重啟經濟，只要疫情穩定控制，預計全球下半年能延續復甦格局、股市有基本面支撐。M 平方認為目前台灣、 中國 以及 歐洲 的解封表現良好、是疫情相對穩定的經濟體（詳見 07 月投資月報 ），給予市場一定的信心，也反映在近期三個區域的幣值表現， 台幣 、人民幣、 歐元表現相對強勢。

反觀美國 ，雖然也在重啟道路上，但 6 月中下旬疫情二爆，復甦前景尚未明朗，整體經濟基本面落後。儘管如此， 6 月美國 消費者信心 、 ISM 製造業 及 非製造業指數 回升力道強勁，顯示目前美國市場對經濟復甦前景抱持樂觀看法，只要市場信心有維持住， 美股便有支撐，全球股市也能受惠。

二、三張圖表觀察美國市場信心狀況

除了上述消費者信心 、 ISM 製造業 及非製造業等三個信心數據外，M 平方另外提供以下三張圖做為觀察整體市場信心狀況指標，建議投資人收藏並持續關注！

▌ 關注圖表 1、密大一年期及五年期預期通膨

通膨展望是反映內需消費是否回溫的重要指標，而密西根大學除了每月針對受訪者詢問財務狀況、經濟展望看法、消費意願等以編制信心指數－密大消費者信心外，也會詢問其他問題（整理於註 1），來調查受訪者對未來一年、五年通貨膨脹的看法。

除了根據受訪者對問題的回饋外，密大在編制預期通膨時也會納入受訪者針對預期期間的實際收入變化作為參數考量，以更精確符合未來實際的通膨走勢。

而隨著美國開放部分解封， 5 、 6 月密大一年期及五年期預期通膨率已由減災措施最嚴格的 3 、 4 月大幅好轉，顯示受調查的民眾對未來經濟前景已相對樂觀，有助於支撐消費信心。

註 1：密大在編制預期通膨時，詢問受訪者的其他問題

(1) 您認為未來一年／五年整體物價會上漲、下跌或保持不變？

(2) 您認為未來一年／五年整體物價的上漲／下降百分比多少？

▌ 關注圖表 2、美債平衡通膨率

美債平衡通膨率 是美國同天期公債與抗通膨債券（TIPS）兩者的殖利率差，由於通膨不利美國公債價格（利息相對貶值），但有利於受到通膨保護的 TIPS 。因此，當通膨預期上升時，美債殖利率上升，TIPS 殖利率則相對下降，使得美債平衡通膨率趨於上行，反之亦然。

觀察美債平衡通膨率於 4、5、6 月連續回升，反映在經濟重啟、財政政策挹注下，市場對未來消費回溫具有信心，進而提高通膨預期。



【推薦閱讀】美國財政部增強 TIPS 發行計畫啟動，掌握黃金逢低投資關鍵

第三個更重要的指標是什麼？從這三大指標觀察目前市場信心狀況，是否能支撐美股後續行情呢？完整內容都在財經 M 平方網站，馬上閱讀！

【延伸閱讀】

美國財政部增強 TIPS 發行計畫啟動，掌握黃金逢低投資關鍵！

【波動率觀測站】美股恐慌嗎？一個重要指標帶你掌握風險來臨時刻！

歐洲就業優於美國！ 哪國是經濟復甦領頭羊？