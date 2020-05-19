淡化中資色彩 TikTok執行長由前迪士尼高層接棒

週二 (19 日) 字節跳動宣布，任命前迪士尼高級執行副總裁兼首席戰略長 Kevin Mayer 為字節跳動首席營運長 (COO) 兼任 TikTok 全球首席執行長 (CEO)，該人事案將於 6 月 1 日生效。

Kevin Maye 將負責 TikTok、Helo、音樂、遊戲等業務，同時負責字節跳動全球業務部門 (不含中國)，包含企業發展、銷售、市場、安全、法務等等。Kevin Maye 將直接對字節跳動創辦人張一鳴負責。

Kevin Maye 曾於迪士尼服務多年，在迪士尼負責企業戰略、商務拓展等業務，並推動迪士尼對於皮克斯動畫、漫威、盧卡斯影業，及 Fox 的併購案。同時迪士尼串流媒體 Disney+ 也是出自於 Kevin Maye 之手，在業界極具盛名。

(圖片: AFP)

字節跳動為去掉中國的影子不斷引進國外的高階主管。2019 年 10 月，前華納音樂集團高階主管 Ole Obermann 加盟字節跳動，出任音樂總監。2019 年 12 月，前 Google 資深員工 Theo Bertram 則擔任字節跳動歐洲政府關係與公共政策總監。

今年 1 月，曾任微軟的首席知識產權顧問 Erich Andersen 也被挖角就任字節跳動法務副總裁。不光如此，Hulu、萬事達、SONY 等企業均有高階主管前去字節跳動擔任要職。

由於字節跳動的中資背景，引發美國對 TikTok 處理個人用戶資料的疑慮。TikTok 利用複雜的 AI，根據用戶在應用程式上的行為來進行影片推薦。

去年 11 月，美國對字節跳動斥資 10 億美元收購社交媒體 Musical.ly 展開國家安全審查。此外，美國有兩位參議員提起一項議案，要求禁止聯邦僱員在政府提供的公務手機上使用 TikTok。

為了平息美國的擔憂，字節跳動在極短時內將 TikTok 從中國事業體中分割出來，並且近幾個月高調聘請數位外籍高階主管，以顯示「去中國化」的決心。