路透：抖音母企字節跳動正將企業核心轉出中國

《路透社》引述消息人士報導，隨著美中緊張局勢加劇，TikTok 母公司字節跳動 (ByteDance) 正計畫將企業核心轉出中國，近期挖角迪士尼串流業務負責人 Kevin Mayer 擔任 TikTok 執行長暨字節跳動營運長即是戰略當中的一部分。

消息人士表示，近月來，字節跳動已悄悄採取一系列行動，欲將其全球決策和研究動能轉移至中國以外地區。

據了解，字節跳動不僅擴大抖音在加州山景城 (Mountain View) 辦公室的工程和研發營運，在當地雇用 150 多名工程師，同時也聘請紐約投資人關係總監，幫助公司和 General Atlantic 和 KKR 等主要投資人進行聯絡。

重心轉移戰略不僅針對 TikTok，還針對字節跳動的所有非中國業務，包含印度社群媒體 Helo。

此外，線上人力招募訊息顯示，字節跳動同時積極在新加坡、雅加達和華沙等地招募工程師，這一系列行動皆隨著美中兩國因貿易、技術和新冠肺炎 (COVID-19) 紛爭加劇，以及美國對抖音實行嚴密審查之際逐步展開。

對抖音來說，快速在美國拓展工程團隊是為了將內部資源轉出中國，兩位消息人士稱，目前為止，TikTok 的拓展作業幾乎全數完成，在向中國管理層報告後，TikTok 工程團隊正自美國招募高級主管來帶領該地工程部門。

儘管如此，部分消息人士認為，想要和中國團隊切割關係沒有那麼容易。

三位消息人士表示，由於 TikTok 和其中國版本抖音共享一些基礎架構，幾乎不可能分割兩者的開發作業。此外，TikTok 自去年來便因潛在國安風險而受美國當局嚴厲審查，認為這項由中國所有的應用恐為個人隱私外洩問題帶來隱憂。

Cleary Gottlieb 事務所的美國外資投資委員會 (CFIUS) 律師 Paul Marquardt 表示，就試圖進行企業重組來說，最重要的莫非為信譽問題，並稱 CFIUS 將評估字節跳動的企業運行是否完全獨立，且不受美中紛爭所影響。