科技股走弱、官方降溫 陸股3大指數早盤跌逾1%

受科技股集體下挫影響，陸股週三 (15 日) 早盤走弱，上證指數下挫 1.4%，失守 3400 點，深成指及創業板指也分別下跌 1.6% 及 1.34%。

經過前段時間大漲之後，週二外資出逃致股市走低之後，晚間又有數起股市降溫消息。中國銀保監會公告，稱將持續加大對影子銀行和交叉金融業務監管力度，並提出「五個嚴禁」，包括嚴禁資金違規流入股市及房地產。

另一方面，政府支持基金持續減持股票，除了大基金繼續賣股之外，據港交所公告，全國社會保障基金週二交通銀行 4230 萬股股份，合計套現約 2.3 億港元，繼續打擊市場信心。

週三 A 股主要指數雖然高開，但很快震盪走弱，尤其在半導體、5G 及 OLED 等原本強勢的科技股，均見較大賣壓，興森科技開盤未久就跌逾 9%，超華科技、崇達技術、晶方科技紛紛走弱，造成類股普遍跌幅在 3.5% 以上，拖累整體大盤走勢。

大盤利多消息出現在觀光相關個股，週二晚間文化和旅遊部辦公廳下發通知：除中、高風險區域外，其餘地區經當地同意後，可恢復旅行社及在線旅遊企業經營跨省 (區、市) 團隊旅遊及「機票 + 酒店」業務，促使景點旅遊股走強，多股出現漲停。

分析師認為，在短線急漲之後，短期震盪是合理的發展。博時基金首席宏觀策略分析師魏鳳春表示，從六月經濟金融數據來看，經濟仍在持續修復，社融增速仍在進一步加速，市場朝慢牛方向發展，更符合市場各方參與者的利益。