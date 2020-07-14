內資回神連2買 外資居高思危大買富邦VIX

台股今 (14) 日終場下跌 2.55 點收 12209.01 點，成交值 2030.09 億元，三大法人反而見外資轉賣、內資連 2 買，合計賣超 34.8 億元；可觀察到，外資大買富邦 VIX 張數創 1 個月來新高，並續買元大台灣 50，賣超元大台灣 50 反 1，顯示外資仍對台股後市偏多看待，惟美國疫情不確定性升溫，因而居高思危透過反向 ETF 避險。

三大法人今日合計賣超 34.8 億元，其中外資終結連 2 買，轉賣 47.7 億元，投信和自營商則分別買超 7.57 億元、4.45 億元，均呈現連 2 買。

法人認為，近幾日來外資和內資時常不同調，反應指數處高檔之際的籌碼調節整理，偏多方向並未改變，不過，法人買賣超的內容並無明確的方向，顯然看後市是個股表態居多。

外資方面，今日買超的前 10 大標的分別為富邦 VIX 共 23 萬張最多，其次分別為元大金近 1.2 萬張，新光金 9500 餘張，元大台灣 50 超過 7000 張，鴻海和欣興均超過 4000 張，技嘉、國泰金和光寶科均逾 3000 張。

外資賣超前 10 大標的分別有聯電達 2.4 萬張，元大滬深 300 正 2 逾 2 萬張，友達逾 1.3 萬張，南亞科逾 1.2 萬張，群創和中信金超過 8000 張，元大台灣 50 反 1 逾 7000 張，永豐金近 7000 張，而玉山金和旺宏在 5000 張上下。

投信方面，買超前 10 大標的有英業達近 9000 張，聯電 5700 餘張，仁寶逾 3000 張，元太和開發金在 2000 張上下，國產、瀚宇博、上海商銀和晶技均在 1500 張上下，永豐金近 1400 張。

投信賣超前 10 大個股有長榮 2700 餘張，南電、華通和景碩均逾 1100 張，台塑、寶成和正隆超過 600 張，世界、正新和健策也均有逾 400 張的賣超。

法人認為，在美股沒有大幅度拉抬、外資沒有轉為積極匯出的前提之下，多頭市場無虞，儘管連日成交值放大至 2000 億元之上，但量能並未全面失控，只要保持類股輪漲，指數可望繼續墊高，惟需留意短線與下方均線正乖離程度拉大，難免震盪。