〈台股盤後〉台積電撐盤力抗生技股賣壓 震盪修正小跌2.55點

在生技股幾乎全面下跌的壓力下，台股今 (14) 日持續陷入漲多後的高檔震盪整理，終場下跌 2.55 點至 12209.01 點，成交值 2030.09 億元，比起主要亞股全面跌幅擴大相對有撐，主因台積電續漲逾 2.5%，貢獻大盤漲點達 76 點，法人指出，若台積電法說對景氣維持樂觀看法，預期台股仍將持續震盪創高。

50 大權值股跌多於漲，以台積電漲幅最大，幾乎收在今日最高點，其次為大立光由黑翻紅上漲 1.5%，守住 4000 元價位，上海商銀、開發金、中壽、遠傳、兆豐金、元大金以及水泥雙雄穩在紅盤上；反觀聯發科下跌近 3% 最多，台塑化跌逾 2.5%，日月光投控跌逾 2%，南亞科、國巨、和泰車和中租 - KY 等均跌 1.5% 之上，聯電、台灣高鐵、可成、緯穎、台塑和豐泰跌逾 1%。

類股方面，生技遭逢獲利了結賣壓，合一、中天、亞諾法、杏輝、健亞、順藥、美德醫療 - DR、合世、晶宇、福永生技、杏國跌停，台微體、懷特、智擎、健喬、易威和明達醫跌超過半根停板，旭富、展旺、中化生、訊聯、基亞、強生、晟德和寶齡富錦等跌 3-4% 上下。

日前表現相當強勢的自行車族群，多檔盤中也由紅翻黑，桂盟跌逾 4%，利奇、美利達跌 2% 上下，巨大和日馳跌 1%。

不過，太陽能族群因具備低基期落後補漲的優勢，接棒成為多頭主流之一，元晶、達能和太極漲停，聯合再生、安集和茂迪漲半根停板，而碩禾一度漲停，終場收漲 4.5%。

元大投顧表示， 美國 7 月中旬起將陸續公布企業財報，加上疫情不確定性高，持續左右國際股市的表現，尤其美國企業客戶和國內供應鏈關聯度高，因此，財報結果和營運展望須列為選股條件，採選股不選市策略。

國泰證期研究部則認為，美國疫情升溫使全球新增確診人數創高，但對股市影響相對有限，儘管美股財報周企業獲利與展望相對保守，但根據近年經驗觀察，在財報公布前看法保守反而結果容易優於預期。

國泰證期強調，在歐美城市逐步解封下，上市櫃業者營收轉為回升，基本面已見逐步好轉，若後續台積電對景氣維持樂觀看法，預期台股將維持相對強勢並有機會持續創高。