英國5月經濟升幅不如預期 消費者信心尚未恢復

儘管政府放寬了一些疫情封鎖限制，幫助英國經濟表現反彈，但 5 月份表現仍不及預期。

英國國家統計局週二 (14 日) 指出，5 月份 GDP 較上個月增長 1.8%，由上個月創紀錄的 - 20.3% 回溫，但仍然低於市場預計的成長 5.5%。

統計局公布 3-5 月份 3 個月的 GDP 數據，較前期萎縮 19.1%，與去年同期相比則為 - 24%。

英國商會首席經濟學家 Suren Thiru 表示，5 月份數據所展現，更多反映的是隨著限制放鬆所出現的需求釋放，而不是真正復甦的證據。

英國政府於 3 月 23 日起，要求非必需的商店及企業關閉，直到 5 月份有所放鬆。4 月可能代表了經濟的最低點，但英國局勢仍然艱苦，調查顯示，人們仍然對返回餐館和外出度假感到焦慮，這對英國實現經濟成長非常不利。

最新調查顯示，經濟學家估計英國今年經濟萎縮近 9%，將是近一個世紀以來最嚴重萎縮，而且人們也不看好快速復甦，預計明年底的產出仍將落後疫情爆發前。

財政大臣 Rishi Sunak 在數據發表後指出，這一數據凸顯了接下來面臨的挑戰，人們依舊擔心工作及收入安全，難以提振消費。

為挽救消費者信心，並壓抑上升的失業人數，Sunak 上週宣布了一項 300 億英鎊 (375 億美元) 的經濟刺激計畫。