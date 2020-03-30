〈宏達電拚VR〉今年搶中東、印度市場 疫情干擾海外營收黃金交叉時程遞延

宏達電 (2498-TW) VIVELAND 企業解決方案副總李文材今 (30) 日表示，虛擬實境 (VR) 樂園 VIVELAND 年初進軍沙烏地阿拉伯，原預計將再成立 2 座據點，規劃搶進印度市場，預期今年海外營收可望超越國內，不過受到新冠病毒疫情影響，營收黃金交叉時間恐遞延。

李文材指出，VIVELAND 方案已陸續導入台灣、香港及中東等國家，今年初在沙烏地阿拉伯東部的胡拜爾，成立首個 VIVELAND，原訂今年上半年在沙國首都利雅德新增第 2 據點、下半年鎖定西部，不過受疫情影響，沙國實施斷航、鎖國、宵禁等政策，規劃需重新調整。

印度市場方面，李文材表示，VIVELAND 多以遊戲內容為主，印度人口數多且年輕人比例高，加上當地 VR 市場發展速度慢，較容易布局市場。

李文材指出，目前印度可能與當地連鎖遊樂廠商合作，並專攻金字塔頂端的消費族群，原目標今年上半年可開始營運，不過同樣受疫情影響，雖然商業談判持續進行，但印度新據點恐延至下半年才會進駐。

宏達電去年預估，中國、中東、印度等海外市場，今年陸續啟動營運下，今年海外營收有機會超越國內營收，呈現黃金交叉，李文材坦言，疫情確實影響營運計畫，今年難出現黃金交叉，得視疫情情況，力拚明年海外營收續成長。