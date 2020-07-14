〈能源盤後〉全球封鎖狀態緩和 OPEC+將放鬆減產力道 原油下跌

週一 (13 日) 交易，原油期貨價格收低，係因隨著部分經濟體已解除防疫封鎖狀態，全球原油需求出現改善，報導稱 OPEC + 有意放鬆減產力道。

「然而，7 月恐怕仍是石油交易相當動盪的一個月，因為全美和其他地區新冠確診人數近期激增，讓需求危機重返市場焦點。」AxiCorp 全球首席市場策略師 Stephen Innes 週一報告指出。

「在初始減產計畫延長一個月後，加上美國產量潛在反彈，可能造成供應端的平衡壓力，因此 OPEC + 可能會放鬆減產力道。」他說。

8 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 45 美分或約 1.1%，收每桶 40.10 美元。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 52 美分或 1.2%，收每桶 42.72 美元。

《華爾街日報》週六報導，OPEC + 將放寬 8 月計畫的產量限制，係因跡象顯示部分地區防疫封鎖措施解除，原油需求正返回正常。

週二將召開 OPEC 的聯合技術委員會，該委員會將提供石油市場的檢視報告與建議給 OPEC+。週三將召開 JMMC 會議，檢討各成員對減產協議的遵循度。

OPEC+ 4 月時同意，自 5 月到 6 月底每日減產 970 萬桶，接著該協議延長實施至 7 月底。《華爾街日報》報導，沙烏地阿拉伯提議，OPEC+ 8 月放寬減產規模 200 萬桶 / 日，使其降至 770 萬桶 / 日。

分析師淡化放寬減產力道的整體影響。

ING 大宗商品策略負責人 Warren Patterson 表示，「如果該團體決定自 8 月 1 日起放鬆減產限制，這應該不會導致市場觀點改變，因為多數人認為 OPEC + 已經在此階段開始放鬆減產，反而持續加深減產會更令人訝異。」

但一些分析師認為，石油面臨新的壓力，尤其是美國和其它地區新冠病例再次上升，這可能讓一些產油商不願下個月放寬減產力道。

Oanda 市場分析師 Edward Moya 報告指出，「OPEC + 可以證明，目前為止指定的增產是合理的，但如果未來一週全球新冠病毒感染人數持續飆升，需求預期將會改變，石油市場恐會重回供過於求的狀態。」

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