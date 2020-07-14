庫德洛：川普總統願提供額外聯邦援助 讓學校復課

白宮國家經濟委員會主任庫德洛 (Larry Kudlow) 週一 (13 日) 表示，為幫助學校復課，川普總統願意考慮提供額外的聯邦援助。

庫德洛在白宮外對記者說：「總統表示，他願意考慮提供更多援助，以幫助重新開放學校。」

雖然新冠肺炎 (COVID-19) 疫情仍在美國各地流行，但川普堅持推動新學年各校復課。上週，他嚴詞抨擊美國聯邦疾病控制和預防中心 (CDC)，認為他們的重啟指引方案的成本過高，而且不切實際。為了協助經濟重回正軌，學校必須重新開學。

3 月份通過的《CARES 法案》規模達 2.2 兆美元，但分配給 K-12 教育的金額僅 135 億美元，讓許多教育團體不滿，並估計，為了安全地讓學生和老師在秋天回到學校，需要的資金遠不只這些。

非營利組織 Council of Chief State School Officers 主要代表中小學教職員，他們近日致信國會，估計安全重新開放的成本在 1581 億美元至 2446 億美元之間。

國會預計下週開始，就另一輪與疫情相關的刺激措施展開談判。眾議院民主黨人最近通過的一項提案，要求提供 580 億美元的新資金，但這項立法在共和黨控制的參議院中一直處於停滯狀態。

川普在上週威脅，如果學校選擇在秋季停課，將取消聯邦撥款，教育部長 Betsy DeVos 認同此一看法。

DeVos 週日表示，美國在教育上的投資，是對學生及其家庭的一種承諾，如果學校不打算重新開放並且不履行這一承諾，那麼他們就不應獲得資金。

不過，她並未透露川普政府預計在何種權力下，取消這部分撥款。