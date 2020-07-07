無視美方禁令 傳德國電信加強與華為合作

美國政府以國家安全為由，對中國電信設備商華為祭出禁令，並呼籲盟友國共同抵制，不過，有消息人士在週二 (7 日) 指出，儘管德國相關安全部門發出警告，但德國電信 (Deutsche Telekom) 仍在加強與華為的業務合作關係。

報導指出，德國電信在歐洲十二個市場中都有業務經營，並且嚴重依賴於華為的設備。而德國政府也持續抗拒美國以國家安全為由要求華為排除在電信網路之外的呼籲。

有內部文件指出，這家德國電信集團依靠華為作為該公司的 5G 網路、寬頻擴展、雲端服務和電視產品服務的供應商，目前兩家公司也已同意增加對「非美國」的網路零組件組的依賴。報導也指出，德國電信甚至還要求華為提供技術優勢，以確保德國 5G 網路的領先地位。

德國電信發言人對此否認與華為有任何特殊依賴關係，而華為則拒絕置評，不過該公司表示從未隱藏與德國電信的緊密關係。

一直以來，德國電信對於針對外國電信網路設備供應商實行全面禁令持反對態度，稱這將降低其靈活性。

德國政府官員表明，德國新的安全準則將是針對科技和相關領域的標準，但不會禁止任何一家特定的供應商，旨在為設備供應商創造一個公平的競爭環境。德國政府發言人 Steffen Seibert 表示：「我們沒有禁止任何參與者或公司的加入。」

有鑑於大部分德國電信運營商皆是華為的客戶，這些營運商也曾警告表示，若對中國華為施加禁令，將使該國的 5G 網路建設延誤數年，並將造成額外十億美元的成本。