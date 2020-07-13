〈陸股盤後〉滬深兩市成交額再破1.5兆 逾200檔漲停

全球資金聚焦高成長類股，科技及生技當道，週一 (13 日) 創業板指再扮股市領頭羊角色，帶動市場人氣，刺激滬、深兩市成交金額連續第六個交易日突破人民幣 1.5 兆元，盤面上逾 3400 檔個股上漲，逾 200 檔漲停。

盤面上，水利、農牧、農藥、食品飲料、非鐵金屬、醫療、汽車等類股漲幅較大；前期出現補漲行情的銀行、保險、證券出現回檔，旅遊酒店、機場也表現相對低迷。

資料來源: 東方財富網, 創業板指日線走勢

截至收盤，上證綜指漲 1.77%，報 3443.29 點，深證成指大漲 3.5%，報 14149.14 點，創業板指大漲 3.99%，幾乎收在最高點，報 2889.43 點，創下 2015 年 12 月以來收盤新高。

北向資金進出方面，週一 (13 日) 北向資金共買超人民幣 68.5 億元，其中滬股通買超人民幣 33.42 億元，深股通買超人民幣 35.08 億元。

產業消息

電動車概念股大漲，由於特斯拉上週五總市值上升至 2863 億美元，而今年以來特斯拉股價已飆漲 270%，加上比亞迪發表新車，其港股股價創下歷史新高，均拉抬相關個股走勢，寧德時代大漲 9.91%，南都電源大漲 6.22%。

中國水患持續，帶動水利建設類股大漲，國統股份、青龍管業、新界泵業、三峽水利、安徽建工及錢江水利均漲停。

法人觀點

有分析師指出，週一 (13 日) 日中午收盤，創業板指的本益比已來到 184 倍的天價，遠大於 2015 年 6 月 1 日的 149 倍水準，而現階段滬深 300 等權值股的估值水準只有 14 倍，低於 2015 年 6 月 1 日時的 17 倍。

分析師強調，雖然不能否認會有具成長潛力的個股可以支撐較高的估值，但作為一個指數本益比逾 180 倍已經有高估的可能，但因為目前全球股市走的是資金行情，在這種情況下估值偏高是會存在，不過投資人仍要留意資金退潮後帶來的風險。

銀河證券指出 A 股牛市進入下半場，而不是剛剛開始。以大方向來看，這波牛市最少已進行 9 個月，投資人不宜低估逐漸上升的潛在風險，即使現階段市場氛圍均顯示出投資人感受到的風險不高。

不過展望後市短期指數仍有上漲空間，只是報酬風險比率在下降中，因此已調降對股市的樂觀程度。短線上，黃金、證券等周期類股仍會被新投入的資金看好，而中長線來看，消費、科技則是佈局首選。