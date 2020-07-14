德賽電池上半年業績預告 純益變化不大

週二 (14 日) 蘋果電池供應商德賽電池公布 2020 年半年度業績預告，上半年營收約人民幣 76 億元，去年同期為人民幣 73 億元，純益預估介於人民幣 1.62 億元至 人民幣 1.79 億元間，與去年同期相當。

資料來源: 德賽電池業績預告

德賽電池表示，自 2020 年 3 月份起工廠已全面復工復產，生產線逐步恢復到正常狀態，公司全力減少疫情對營運產生的衝擊，上半年主業營收和純益大致與去年同期相當。

外媒報導指出，韓國產業技術試驗院 (KTL) 上週有三款新 iPhone 電池已通過其安全認證，資料顯示三款電池型號分別為 A2471：2227mAh、A2431：2775mAh，及 A2466：3687mAh。

這次通過的多款電池認證資訊顯示該電池由德賽集團生產，其中容量最大的 A2466 採用 L 型電池，不過目前尚未得知三款電池將用於何種 iPhone 機型。

蘋果去年推出最新一代 iPhone 11 系列機型中，iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max 的電池容量分別為 3110mAh、3046mAh、3969mAh。而 iPhone SE (2020 版) 尚未公佈電池容量。

受到 A 股週二 (14 日) 回檔的壓力下，德賽電池股價表現疲弱，截至上午收盤股價下挫 2.5%，每股暫收人民幣 53.8 元。