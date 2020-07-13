〈美股早盤〉輝瑞疫苗開發傳佳音 道瓊上漲逾200點、台積電ADR再飆2.4%

據外媒報導，德國生技公司 BioNTech 和美國製藥業龍頭輝瑞 (PFE-US) 於週一 (13 日) 表示，針對兩間公司合作開發的新冠疫苗 BNT162b1 和 BNT162b2，目前已獲得美國食品藥品監督管理局 (FDA) 的「Fast Track」，預期將能夠以較快的速度獲得批准。

儘管美國新冠疫情的新增確診病例仍持續攀升，但受惠於疫苗開發的樂觀消息，促使美股於週一 (13 日) 延續上週的漲勢，開盤四大指數皆上漲，道瓊指數上漲超過 200 點，輝瑞股價上漲 2.39%，台積電 ADR 上漲 2.41%。

新冠疫情發展

根據 WHO 疫情報告，7 月 12 日全球新增新冠肺炎 (COVID-19) 病例數較前一日增加超過 23 萬例，再度刷新紀錄，死亡病例比前一日增加 5285 例。世衛突發公衛事件執行主任 Mike Ryan 表示，目前世界各國極不可能根除病毒，或許需要重啟防疫封鎖措施，才能遏制疫情。

美國主要傳染病專家福奇 (Anthony Fauci) 和白宮關係不斷惡化，儘管美國多個州新冠疫情急速反彈，但福奇要求再次封鎖經濟的看法卻遭到反對。

美中關係進展

為了針對中國處理新冠疫情不力作出反擊，美國總統川普已在上週表示，正考慮在美國禁止使用 TikTok。週一 (13 日) 外媒報導，美國白宮貿易顧問納瓦羅 (Peter Navarro) 表示，除了 TikTok 以外，川普還會針對微信等中國 App 祭出強硬的行動，因為這些 App 可以竊取知識產權。此外，即使 TikTok 找來美國經理人管理企業，也無法解決問題。

截至台北時間週一 (13 日)22 時許：

道瓊指數上漲 201.89 點或 0.77%，暫報 26277.19 點

那斯達克上漲 129.79 點或 1.22%，暫報 10747.23 點

標普 500 上漲 27.17 點或 0.85%，暫報 3212.21 點

費半上漲 28.54 點或 1.38%，暫報 2098.33 點

台積電 ADR 上漲 2.41% 至每股 65.39 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.660%

紐約輕原油下跌 0.81% 至每桶 40.22 美元

布蘭特原油下跌 0.81% 至每桶 42.89 美元

黃金上漲 0.53% 至每盎司 1811.45 美元

美元指數下跌 0.25 % 至 96.368 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

百事可樂早盤上漲 1.83%，達 136.92 美元。

百事可樂於週一 (13 日) 美股盤前公布 2020 財年第二季財報，受到新冠疫情的影響，消費者減少了在餐廳或便利商店購買飲料的頻率，導致百事可樂 Q2 營收下滑 3%，報 159.5 億美元，但仍高於市場預估值 153.8 億美元。

儘管來自飲料業務的銷售下滑，但旗下的食品業務營收卻呈現成長趨勢，如：奇多玉米棒 (Cheetos) 及桂格燕麥片 (Quaker Oats)。百事可樂 Q2 的調整後每股盈餘為 1.32 美元，高於市場預估值 1.25 美元。稅後淨利為 16.5 億美元，較去年同期的 20.4 億美元下滑。

亞德諾半導體早盤下跌 2.89%，達 120.90 美元。

蘋果供應商亞德諾半導體 (Analog Devices) 宣布將以 209 億美元的全股票交易，收購競爭對手美信 (Maxim Integrated)，為今年以來美國最大併購案，合併交易預計於 2021 年夏季完成。

亞德諾本次收購對美信報價每股 78.43 美元，較上週五美信收盤價溢價約 22%，美信股東持有的每股股票將可換得 0.63 股的亞德諾股票，合併後，亞德諾股東將持有 69％股份，合併公司包含債務的估值約為 680 億美元。

特斯拉早盤上漲 6.78%，達 1649.39 美元。

特斯拉於今年 3 月推出新款休旅車 Model Y 後，隨即面臨新冠肺炎疫情的衝擊，為確保 Model Y 銷售動能持續，特斯拉於週一 (13 日) 宣布將 Model Y 價格調降 3000 美元，從 52,990 美元調降至 49,990 美元，降幅達 6%，以刺激新車銷售，為繼 5 月份 Model 3、Model X 與 Model S 後再次宣布調降價格。

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 預測 Model Y 的銷售，最終將會超越公司目前的最暢銷車款 Model 3，他並預測 Model Y 的銷售台數，將高於特斯拉所有現行款的合計銷量。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

Vital Knowledge 創辦人 Adam Crisafulli 表示，近日來新增確診病例、死亡病例、以及住院率皆呈上升趨勢，顯示新冠疫情仍是個很大的威脅，但由於投資人持續消化疫情相關的利空消息，並對於疫苗開發抱持樂觀預期的態度，再加上政府實施全面性封鎖的可能性相當低，因此，對於股市造成的衝擊並不大。

美股於本週進入財報週，根據 Refinitiv 數據，預估企業獲利將於 Q2 衰退 44%，創下自 2008 年 Q4 以來的最大跌幅。但只要企業營運狀況呈現逐漸恢復的態勢，獲利的衰退對於股市將不會造成太大影響。

瑞銀分析師 Julie Fox 預估，企業獲利將於 Q2 開始逐漸恢復，且市場上充裕的流動性亦將支持風險性資產的走勢，因此看好全球股市的成長潛力。