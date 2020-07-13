納瓦羅：川普將對TikTok、微信下禁令

週一 (13 日) 外媒報導，美國白宮貿易顧問納瓦羅 (Peter Navarro) 表示，美國總統川普會對抖音國際版 TikTok、微信等中國 App 祭出強硬的行動，即便 TikTok 找來美國經理人在管理企業，也無法解決問題。

川普上週就已指出，為了針對中國處理新冠肺炎疫情不力作出反擊，正考慮在美國禁止使用 TikTok。

(圖片: AFP)

納瓦羅在接受 Fox News 訪問時主張，美國人必須了解在使用這些具中國背景的 App 時，個人資料就會直接進入中國的伺服器，直接給中國軍方、中國共產黨。

納瓦羅進一步指出，這些 App 可以竊取知識產權，所以預期川普會對此採取強硬行動。

TikTok 近期不斷與中國母公司劃清界線來強自身營運的獨立性，不只公司執行長已換為美籍，同時也高調否認分享用戶資料給中國政府。

此外，TikTok 正在多個地點中考慮全球總部的設立，目前其五個最大的辦公室分別位於洛杉磯、紐約、倫敦、都柏林和新加坡。

Amazon 上週五 (10 日) 曾寄出郵件表示以安全疑慮為由，禁止員工在行動裝置使用 TikTok App，但隨即又一改言論指稱該郵件為誤發。亞馬遜發言人對媒體強調公司目前並未改變有關 TikTok 的政策。

目前用戶數快速成長的 TikTok 其母公司為字節跳動，而 TikTok 全球用戶逼近 10 億，至於騰訊旗下的微信用戶數量則超過 10 億。

6 月底時印度政府已宣布禁止 59 個中國 App，包含字節跳動的抖音、騰訊的微信等，並指稱這些 App 損害印度的主權、國防、國家安全和公共秩序。